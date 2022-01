Detingut per presumpte homicidi un camioner de l'accident múltiple a Agullana

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns per presumpte homicidi imprudent el segon camioner sospitós de causar l'accident múltiple amb una víctima mortal a Agullana (Girona) dimecres passat.





L'home ha estat hospitalitzat fins avui per la ferida a l'abdomen que suposadament li va fer l'altre camioner --que ja va ser arrestat-- i els Mossos l'han aturat quan ha rebut l'alta, han explicat la policia catalana.





Li han denunciat pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, danys i contra la seguretat viària, i la policia preveu que passi a disposició judicial dimarts.





Aquest és el segon camioner arrestat per suposadament causar aquest accident en parar els seus vehicles al voral ocupant part del carril dret.





En detenir el primer camioner després de l'accident, els Mossos van explicar que tots dos havien baixat dels camions per discutir, i el primer va ferir l'altre amb unes tisores a l'abdomen, i per això també està investigat per un presumpte delicte de lesions.





En aquest accident a l'autopista AP-7 van estar implicats tres camions i un cotxe, el conductor del qual va morir.