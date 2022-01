Renfe recupera 57 milions de viatgers i més d'1 milió de tones de mercaderies el 2021

Renfe @ep





Renfe ha aconseguit recuperar 57 milions de viatgers el 2021, fins a assolir els 323 milions, fet que suposa un 21,6% més que en l'exercici precedent, segons les dades provisionals presentades al consell d'administració pel president de la companyia, Isaías Táboas .





Segons destaca la companyia, el creixement en el nombre de viatgers "demostra la confiança ciutadana en les mesures preses per Renfe per assegurar un viatge segur i còmode" , encara que ha estat, no obstant, menor del previst per causa de les successives onades de la pandèmia que es van produir durant l'exercici passat.





Pel que fa al tipus de serveis ferroviaris de viatgers que opera Renfe, els considerats serveis públics (Rodalies, Regionals i Avant) han experimentat un increment en la demanda d'un 19,9%.





Per la seva banda, el creixement en la demanda als serveis comercials (AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity), ha estat del 58,6% , amb 7 milions de viatgers recuperats, i un augment dels trens AVE d'un 62 %.





En mercaderies, la companyia ha recuperat 1,1 milions de tones, fet que suposa un creixement d'un 7,4%, fins a assolir els 15,3 milions de tones durant l'exercici.





La recuperació parcial de la demanda ha suposat una millora de les ràtios de productivitat, especialment la de l'aprofitament, que ha augmentat 14 punts en relació amb el 2020, situant-se en un 60% en trens de serveis comercials, lluny encara de l'aprofitament del 72% del any 2019, cosa que significa que encara falta recuperar part de la demanda per omplir les places ofertes.





FACTURACIÓ DE GAIREBÉ 3.000 MILIONS





La recuperació gradual de la demanda i la millora de la productivitat s'ha traduït en un augment de 400 milions d'euros en els ingressos per vendes de bitllets i transport de mercaderies, que es preveu fregar els 3.000 milions d'euros.





Pel que fa a les despeses, l'informe provisional detalla, d'una banda, l'esforç en la contenció dels no directament lligats a la producció (publicitat, consultories, informàtica, comunicacions, etc.), que arriben a un estalvi de 66 milions d'euros respecte a allò pressupostat, així com l'important impacte que tindrà l'increment extraordinari dels preus de l'energia, que han augmentat en 133 milions d'euros en relació amb allò previst.





"Aquest increment, que s'estima serà d'un 80%, suposarà un llast important en els resultats definitius", avisa la companyia.