António Costa amb Pedro Sánchez @ep





A les eleccions que s'han celebrat a Portugal diumenge passat, el líder socialista i primer ministre António Acosta va aconseguir alçar-se amb la majoria absoluta el que li permetrà governar en solitari. Una victòria que les darreres enquestes no pronosticaven i que han posat de manifest que el Bloc d'Esquerda (BE) i especialment els comunistes del ( PCP ) han patit una derrota sense discussió que els deixa molt tocats. Eren els dos partits que hagin de donar suport al govern d'Acosta. I els “causants” de la convocatòria dels nous comicis.





La impossibilitat d'aprovar els pressupostos per l'oposició del BE i del PCP, més alguna trava que havien posat al govern d'Acosta va fer vessar el got del primer ministre i del mateix president portuguès. Ningú no pensava que la sortida podria ser la convocatòria d'unes noves eleccions. Acosta és una persona que té les idees molt clares i ja estava fins a la gorra dels seus aliats. Es va llançar a l'arena sabent que la gestió de govern que havia estat fent fins ara era bona i que els seus compatriotes entendrien el missatge: “Vull una majoria per poder governar”, havia dit a la seva campanya electoral.





“La majoria absoluta no implica poder absolut” deia només conèixer els resultats que li donaran tranquil·litat durant els propers quatre anys de govern. Tot i aquesta majoria absoluta, ha anunciat que vol seguir dialogant a dreta i esquerra. Acosta és una persona dialogant, senzilla i propera





La victòria aclaparadora dels socialistes portuguesos s'ha vist en el socialisme espanyol com una situació que es podria reproduir a Espanya, cosa que ha donat ínfules als socialistes. És clar que hi ha diferències entre la manera de governar, encara que tots dos siguin socialistes. la UE. La gestió ha estat un model que cal seguir. Recordem que el Programa d'Estabilitat 2021-2025 que va presentar el passat any i que va acompanyar el Pla de Recuperació presentat a la Unió Europea, va definir una pressió fiscal a la baixa fins al 2025. Portugal no aplica impostos sobre el patrimoni ni impostos sobre successions i donacions entre pares i fills. El que significa que els impostos a Portugal són més baixos a Espanya i que Acosta no s'ha deixat portar per les peticions dels seus “socis” BE i PCP, cosa que no està passant al govern de Sánchez, on Unidas Podemos posa condicions, a més d'anar lliurement i crear més d'un problema.





El socialista Acosta ha estat valent convocant eleccions, Sánchez, segons les seves pròpies paraules, no vol trencar el pacte amb els podemites: no li interessa o no s'hi atreveix. Potser ara, veient succeït al país veí i amb alguna excusa -que la té- s'envalentoni i trenqui el govern de coalició i convoqui eleccions. Ara, el seu rival polític, el PP, no està en el millor moment electoral per les disputes internes que estan vivint, més l'ajuda externa de José María Aznar, que quan parla “puja el pa”. Sánchez estarà disposat a tirar-se a la piscina com el seu col·lega portuguès? Depèn, perquè Espanya no és Portugal, ni la manera de governar tampoc.