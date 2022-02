Els viatgers que entrin a Espanya amb test d'antígens se l'hauran d'haver fet màxim 24 hores abans

Test d'antígens del Covid-19 /@EP





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat una modificació relativa als controls sanitaris als punts d'entrada a Espanya i, a partir d'aquest dimarts, els viatgers que arribin amb un test ràpid d'antígens han d'haver obtingut la mostra dins les 24 hores anteriors a la seva arribada a Espanya .





L'àmplia disponibilitat de les proves ràpides d'antigen incloses a la llista comuna acordada pel Comitè de Seguretat Sanitària justifica establir un període de validesa no superior a les 24 hores per a aquestes proves, segons recull la Resolució de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021.





Per això, ia fi d'estar en sintonia amb la recomanació d'aquest organisme de la Unió Europea, consideren necessari actualitzar la Resolució de 4 de juny en aquests termes.





Així mateix, s'acceptaran com a vàlids els certificats de prova diagnòstica d'amplificació d'àcid nucleic molecular (NAAT) d'infecció activa de COVID-19 amb resultat negatiu , la mostra dels quals hagi estat obtinguda dins de les 72 hores anteriors a l'arribada a Espanya.





El certificat de prova diagnòstica, a més, haurà d'incloure almenys la informació següent: nom i cognom del titular; data de la presa de la mostra; tipus de test realitzat; país emissor .





El 9 de juliol passat es va aprovar una altra modificació i s'acceptaven com a vàlids els certificats de test de detecció d'antígens la mostra dels quals hagués estat obtinguda dins de les 48 hores anteriors a l'arribada a Espanya.