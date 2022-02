Repugnant resposta d'Abascal a Rigoberta Bandini: "No ens fan por els pits, ens agraden des de petitets"

Santiago Abascal @ep





El líder de Vox, Santiago Abascal , ha tornat a llançar unes declaracions que el situen temporalment al paleolític, o fins i tot abans, perquè el que és seu no és humà. Al Benidorm Fest celebrat aquest 2022, la cantant Rigoberta Bandini va presentar el tema 'Ay mama', un himne feminista que, principalment, busca mostrar la maternitat com un símbol de vida i humanitat. En aquest sentit, la Bandini vol que la societat entengui el pit femení com una cosa natural i no sexualitzada. "No sé per què fan tanta por les nostres pits", diu la cantant en aquesta cançó, que ja s'ha convertit en himne. I sí, perquè els pits segueixen fent por a alguns - a Instagram es poden mostrar mugrons masculins, però no femenins- i altres, com sempre, les segueixen mirant mentre bavegen de la forma més repugnant.





Aquest és el cas del president de Vox, Santiago Abascal, que ha decidit fer servir el fenomen social que representa Rigoberta Bandini per tornar a donar la seva opinió. I com sempre, de la pitjor forma possible: "No ens fan por els pits, ens agraden des de petitets", ha dit Abascal en ser preguntat per la cançó.





PROBLEMA POLÍTIC





L'elecció del representant d'Espanya per a Eurovisió 2022 ha saltat del món artístic el polític a causa de la polèmica elecció de Chanel. Una diputa de Galícia en Comú ha demanat al Congrés dels Diputats que es faci publicar el sistema de votació que s'ha emprat per RTVE.





Unides Podem ha mostrat el seu suport a les dues grans favorites que van perdre a la competició, Rigoberta Bandini i les Tanxugueiras.