El Barça inscriu Adama Traoré i podrà debutar davant l'Atlètic de Madrid

El nou jugador del FC Barcelona, Adama Traoré /@EP





El jugador Adama Traoré, que torna al FC Barcelona procedent del Wolverhampton de la Premier League anglesa i en qualitat de cedit fins a final de temporada, ha estat inscrit pel club blaugrana a LaLiga i podrà debutar diumenge davant l'Atlètic de Madrid al Camp Nou.





El FC Barcelona i el Wolverhampton van arribar a un acord per cedir Adama Traoré fins al 30 de juny del 2022, mitjançant el qual el conjunt català es fa càrrec de la fitxa del jugador i té una opció de compra lliure.





La presentació d'Adama Traoré com a nou jugador del primer equip serà dimecres al Camp Nou, a partir de les 13.30 hores, tot i que sense públic a causa de les restriccions sanitàries.





Traoré, que arriba per explotar l'extrem dret però també podria jugar a la banda esquerra o fins i tot de lateral, no comptava amb gaires minuts als Wolves i ara arriba a un Barça on sap que podria ser més protagonista.





Si gaudeix de la confiança del nou tècnic, Xavi Hernández, en forma de minuts li anirà bé de cara al Mundial de Qatar 2022, per al qual espera ser convocat per formar part de la selecció espanyola, amb la qual ha estat internacional absolut fins a vuit vegades.





Amb una gran fortalesa --amb un cos molt musculat que el fa destacar-- i velocitat, és un extrem més físic i potent que no pas fi i tècnic. No obstant això, s'ha criat amb l''ADN Barça' i encaixa amb el tipus d'extrem que ha sollicitat el tècnic blaugrana.