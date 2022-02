La vacuna de Pfizer per a menors de 5 anys estarà disponible als EUA a finals de febrer

Vacuna Covid-19 @ep





S'espera que Pfizer / BioNTech presentin una sol·licitud d'autorització d'ús d'emergència dimarts a l'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units (FDA) per a vacunes per a nens de sis mesos a 5 anys, va informar el Washington Post dilluns.





Les vacunes contra el coronavirus per a nens menors de 5 anys podrien estar disponibles a finals de febrer i s'administraran en dues dosis. "La idea és que seguim endavant i comencem la revisió de dues dosis", afirma el Washington Post citant fonts properes a l'empresa.

















Al desembre, Pfizer i BioNTech van anunciar que dues dosis de la vacuna en nens de 2, 3 i 4 anys no van desencadenar una resposta immunitària comparable a la que es va generar en adolescents i adults. Però el règim de dues injeccions va crear una resposta immunitària protectora en nens de 6 mesos a 2 anys.





Va ser llavors quan els fabricants de medicaments van afegir una tercera injecció a l'assaig per intentar millorar la resposta immunològica, un cop dur per a molts pediatres i pares que ara haurien d'esperar diversos mesos més per protegir els nens. Ara, amb aquesta nova vacuna, es podrà immunitzar els més petits en el mateix període de temps que els adults.