L'incendi a Peralada es revifa

Un bomber a l'incendi a Peralada (Girona). - BOMBERS DE LA GENERALITAT





Els Bombers de la Generalitat han informat que l'incendi a Peralada (Girona) que crema des de la matinada d'aquest dimarts s'ha revifat, després que els efectius el donessin per estabilitzat.







En un comunicat, el cos ha explicat que a causa de la força del vent de tramuntana, els Bombers han fet recular el nivell a la valoració general de l'incendi, i han duplicat les dotacions terrestres, passant de 24 a 53 dotacions.





El vent ha provocat que l'incendi --dividit en diversos focus-- s'estengués des d'un punt proper a la carretera C-252 fins a uns camps i vegetació a la ribera del riu Muga , una zona de xiprers i un femer.





A causa dels diversos focus inconnexos, el cos ha repartit els mitjans a tota la zona, i "el fet que sigui impossible saber on es generaran nous focus secundaris dificulta l'accés dels Bombers a les zones que sí que cremen".





Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'Incendis Forestals de Catalunya (Infocat), i el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la carretera N-260 està tallada als quilòmetres 32 i 32,5.





Així mateix, s'estan fent trencalls per la carretera GIP-6042 i C-252, i l'incendi ha obligat a interrompre la circulació dels trens de la línia R11 entre Figueres i Portbou (Girona); com a alternativa, Renfe ofereix un servei per carretera.