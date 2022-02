El PP porta el Benidorm Fest al Senat i demana saber les votacions desglossades de cada membre del jurat

Chanel, la guanyadora del Benidorm Fest @ep





El PP ha volgut també portar al Senat la polèmica sobre les votacions del Benidorm Fest , el certamen que ha elegit la representant d'Espanya per a Eurovisió 2022 , i ha registrat una bateria de preguntes al Govern en què, entre altres coses, demana conèixer les votacions desglossades de cada membre del jurat professional.





Així ha reaccionat la formació liderada per Pablo Casado a la polèmica generada dissabte passat per la disconformitat entre els vots del jurat professional, que ponderava més que la resta de votacions, i les votacions populars, fet que va fer que l'actuació de Chanel fos la triada per representar Espanya a Eurovisió, enfront de Rigoberta Bandini i les Tanxugueiras , les dues artistes preferides pel públic.





En aquest context, els populars qüestionen directament el Govern per si pensa adoptar alguna mesura RTVE perquè "que no es produeixi de nou aquesta discordança entre el criteri del públic i el del jurat professional".





Segons la bateria de preguntes, el PP demana saber també les votacions desglossades de cadascun dels membres del jurat professional a cada cançó, "en nom de la transparència".





Així mateix, sobre la possible relació entre un dels membres del jurat i Chanel, l'artista guanyadora, el PP pregunta "en quin moment va tenir coneixement RTVE d'aquests vincles" i si la corporació pública "hi va fer alguna cosa".





" Per què si es va tenir coneixement públic d'aquest fet no es van adoptar les mesures oportunes d'apartar aquest membre del jurat? ", qüestiona també el grup dirigit per Javier Maroto.