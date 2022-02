Anabel Pantoja explica punt per punt la separació d'Omar Sánchez

Anabel Pantoja @ep





Després de molts rumors, Anabel Pantoja ha acabat confirmant la seva separació definitiva d' Omar Sánchez . Encara que la col·laboradora de televisió ha evitat parlar els últims dies sobre el seu matrimoni, la realitat és que la relació amb 'el negre' no passava pel seu millor moment i ha arribat al final. Lluny d'amagar-se, aquesta mateixa tarda Anabel Pantoja ha acudit al seu lloc de treball a 'Sálvame' per explicar tot el que ha passat.





Visiblement afectada, però serena, Anabel va començar la seva participació agraint l'afecte rebut per part dels seus companys: “He de donar les gràcies pel respecte, al director d'avui i als meus companys per còmode han tractat el tema. Avui és difícil i m'ho esteu fent fàcil".





Amb un nus al pit, Anabel Pantoja deixa clar que han tingut crisis i enuigs com totes les parelles però creu que el detonant per a ells va ser la tornada d'Omar de 'Supervivientes'.





"Nosaltres tenim crisis i enuigs de parella però no entro en això, hi ha un moment en què jo veig que no avanço, quan ell torna de l'illa. Jo estic canviada i ell ve tocat. Aquí no se'm queda petit, ell és un gran home i potser la que no he estat a l'alçada he estat jo. Jo veia tot molt adormit" reconeix Anabel sobre el moment que les coses entre ells van començar a canviar.





Recordant el polèmic casament en què els rumors no van deixar de succeir-se, Anabel va comentar què li va passar els dies abans del casament en què ella es va adonar de moltes coses. "Al casament no explicaré el que em va passar íntimament, jo vaig ser una muntanya russa aquella setmana i no només per la mort de la meva àvia, que va ser el més gran. Volia casar-me però va ser una muntanya russa". Mostrant la seva faceta més sincera i natural, la col·laboradora de televisió ha acabat reconeixent que no va arribar al casament al 100% amb ell negre': "No arribem plenament com a parella al casament, estàvem al 60% o menys, per part meva, no sé ell. Jo em vaig carregar a l'espatlla les noces, gràcies als meus amics i la gent que va acudir va ser un casament meravellós".





Quant al moment exacte en què ella s'adona que el seu matrimoni no pot seguir endavant, Anabel va relatar amb llàgrimes als ulls què ha passat les últimes setmanes: "Quan es passa el casament no em puc anar de lluna de mel , em passa alguna cosa personal independentment de la meva àvia i em marca. Omar no fa res dolent, és una cosa meva personal. Em passa alguna cosa i ho visc sola. Aquí jo ja em noto rara, me'n vaig anar vuit dies a Cantora i a la tornada vaig veure una relaxació plena, jo havia de tenir una mica més".





Malgrat tot el que ha passat, Anabel només té boniques paraules per al seu 'negre' a qui segueix estimant molt i li desitja el millor: "Ell a mi m'ha salvat, m'he sentit estimada, adorada, admirada, però després del casament se'm va anar el sentiment". Quant al futur que vol per a ella ara, Anabel explica: "Si he d'estar sola després de 30 anys ho faré, tinc pànic, por, però ho faré perquè m'ho dec".