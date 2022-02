La Fundació La Caixa se suma al Dia Internacional de la Dona i la Nena a la ciència amb diversos monòlegs

La Fundació ”la Caixa” se suma un any més a celebrar, l'11 de febrer, el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència , impulsat per l'Assemblea General de les Nacions Unides.





Per a l'ocasió, la Fundació ”la Caixa” ha programat una sèrie de conferències gratuïtes en format de monòleg que es duran a terme l'11 de febrer, a les 19 hores, simultàniament a CosmoCaixa ia set dels centres de la xarxa CaixaForum de Espanya. L'objectiu d'aquesta iniciativa, amb la col·laboració del col·lectiu Big Van Ciència i la Iniciativa 11 de Febrer, és donar visibilitat a la feina de les dones científiques i promoure la igualtat de gènere en l'àmbit cientificotecnològic.





La doctora en Química i investigadora Elisabet Prats Alfonso /@La Caixa







HUMOR, CIÈNCIA I DIVULGACIÓ





Amb un format àgil i amè, les conferències que acollirà la xarxa CaixaForum i CosmoCaixa estaran protagonitzades per dones que compartiran la seva trajectòria dins l'àmbit de la ciència i explicaran les claus de la seva especialitat . A més, el públic tindrà l'oportunitat de participar exposant les seves idees sobre com millorar el paper de les dones a la ciència, o aportant la seva visió sobre el camp científic de cada conferència.





A CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona, la sessió anirà a càrrec de la doctora en Química i investigadora Elisabet Prats Alfonso , l'especialització de la qual és l'exploració cerebral amb noves eines i materials com el grafè. Elisabet Prats Alfonso, a més de científica i investigadora del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, que pertany al CSIC, és escriptora i divulgadora, i membre del col·lectiu Big Van Ciència. Amb les seves aportacions, el públic podrà descobrir de manera divertida i amena la relació entre la ciència i la tecnologia i nous camps de recerca com la nanotecnologia.





A la xerrada Exploració cerebral amb… grafè? , la doctora Prats Alfonso no només parlarà de les últimes investigacions en aquest camp, sinó que a més explicarà de quina manera la medicina i la tecnologia es donen la mà per un bé comú . A la conferència, descobrirem nous materials com el grafè, que, juntament amb la micro- i la nanotecnologia, són capaços de resoldre els reptes de les interfases neuronals.





Així mateix, CosmoCaixa programarà a partir d'aquell dia, i fins al 18 de març, la visita comentada Elles a la ciència , que realitza un recorregut per la Sala Univers del museu repassant algunes figures femenines de la història de la ciència i els principis científics relacionats amb els seus descobriments. A la visita, s'analitzarà el paper, moltes vegades invisibilitzat, d'aquestes investigadores en l'avenç de la societat, tant actualment com al llarg dels segles.







UNA INICIATIVA SIMULTÀNIA A VUIT CENTRES





La Fundació ”la Caixa” celebrarà el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència de forma simultània a CosmoCaixa Barcelona ia set dels seus centres CaixaForum repartits pel territori . CaixaForum Madrid acollirà la conferència Genes: lectures incòmodes , impartida per Helena González Burón , doctora en Biomedicina i fundadora de l'associació científica Big Van Ciència; CaixaForum Girona, Radars que no posen multes , d' Alejandra Garrido Atienza , enginyera de telecomunicacions; CaixaForum Tarragona, una troballa casual que salva vides , de la mà de Marta Corral Pujol , investigadora especialitzada en el camp de la immunoteràpia antitumoral; CaixaForum Lleida, una picada d'ullet a l'ELA , per Chiara Ross i , especialista en esclerosi lateral amiotròfica; CaixaForum Sevilla, Plantes amb superpoders , d' Inés García Fernández , especialista en biologia molecular de les plantes; CaixaForum Palma, La vida és una merda , d' Eva María Cuesta Moreno , biòloga especialitzada en zoologia; i, finalment, CaixaForum Zaragoza, Meravellosos bacteris que milloren el nostre món , per Raquel Virto Resano , doctora a Veterinària.





PER QUÈ UN DIA DEDICAT A LA DONA I LA NENA A LA CIÈNCIA?





El 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l'11 de febrer Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, i des de llavors la Fundació ”la Caixa” s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsant diverses activitats. A les Nacions Unides, es té la certesa que la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i les nenes contribuiran al desenvolupament econòmic, tecnològic i científic del món de manera decisiva.





La voluntat de celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència té la intenció de subratllar la contribució de les dones al camp científic i tecnològic, i, alhora, animar nenes i joves a emprendre estudis i carreres científiques mostrant dones que constitueixen tot un model a seguir.