Catalunya reobrirà l'oci nocturn l'11 de febrer

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha anunciat aquest dimarts que Catalunya reobrirà l'oci nocturn a partir de l'11 de febrer, per això discoteques i bars musicals tornaran a obrir sense necessitat de l'ús del certificat Covid.





En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha afirmat que aixecant aquesta restricció es tornarà a l'escenari previ a la sisena onada de la pandèmia.





Plaja ha destacat que la sisena onada "ha arribat al bec", encara que ha advertit que la pandèmia no ha finalitzat i que continua sent necessari no deixar de banda els hàbits adquirits durant la crisi sanitària.