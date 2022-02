El PSOE avisa Casado que està fent el "ridícul" amb el seu "negacionisme" dels fons europeus

Hector Gómez @ep





El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez , ha avisat aquest dimarts el líder del PP, Pablo Casado , que està "aconseguint l'autèntic ridícul" amb el seu esforç a instal·lar-se en el "negacionisme absolut" respecte als fons europeus a través de les seves constants crítiques al Govern per la seva gestió.





En una roda de premsa al Congrés, Gómez ha subratllat que l'Executiu de coalició està complint de manera "exhaustiva" totes les fites del pla de recuperació, tal com, segons ha subratllat, ha reconegut en una carta la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.





Gómez ha negat que aquesta missiva sigui "només de cortesia", ha insistit que inclou un "reconeixement" a la "bona feina" que està fent Espanya i ha ressaltat que, de no estar complint el nostre país amb els objectius marcats, el seu contingut seria molt diferent.





“ No passa res per reconèixer que s'està fent la feina molt bé. No hi ha espai per al dubte ”, abans d'exigir als populars que posin fi la seva “línia de confrontació” i deixin d'enviar missatges “falsos” a la ciutadania i d'intentar "confondre" les institucions europees. "Que el PP actuï amb sentit d'Estat una vegada per totes", ha demandat Gómez.