Operar-se de cataractes podria reduir un 29% el risc de patir demència

La cirurgia per extirpar cataractes, segons una investigació publicada a la revista JAMA Internal Medicine, podria servir a més de per restaurar la visió, per reduir el risc de patir Alzheimer i altres tipus de demència.





Una persona és operada de cataractes /@Pixabay







QUÈ SÓN LES CATARACTES?





La cataracta es caracteritza per la pèrdua de transparència al cristal·lí, la lent natural dels ulls . Aquesta zona es torna opaca, com si es cobrís amb una tela, de manera progressiva. Quan un ull té una cataracta, la retina no rep prou llum ni tampoc percep de manera clara les imatges.





Tenir cataractes dificulta la visió, per això els pacients sovint se sotmeten a una operació per extirpar-la i recuperar de forma pràcticament instantània la vista. Però sembla que aquesta cirurgia té un altre benefici que acaba de ser descobert: redueix el risc de patir demència.





EL RISC DE DEMÈNCIA ÉS UN 29% MENOR EN QUI S'OPEREN DE CATARACTES





Aquesta és la conclusió a què han arribat els investigadors d'un estudi recent, de nom Adult Changes in Thought (ACT), en què han participat 3.038 persones, encara que apunten que és una anàlisi observacional que no prova causa efecte.





Per a la feina, els científics van observar els casos d'aquestes 3.038 persones, entre les quals hi havia homes i dones de 65 anys o més que tenien cataractes però no demència en el moment que se'ls va diagnosticar el problema als ulls. D'aquestes, 1.382 van ser operades de cataractes i les 1.656 restants no. I tots els participants van ser monitoritzats durant dècades per veure si desenvolupaven demència o no ho feien.









Els autors de l'estudi van veure que el risc general de demència era un 29% inferior a les persones que van passar per quiròfan per eliminar les cataractes, en comparació amb aquelles que no ho van fer. També van comparar els casos de demència entre aquells participants que es van operar de glaucoma, una afecció ocular que malmet el nervi òptic, i aquells que no ho van fer, però en aquest cas no es va observar cap efecte sobre el risc de patir Alzheimer o altres tipus de demència.





L'estudi en qüestió es va ajustar a l'edat de la persona en el primer diagnòstic de cataractes, així com altres factors de risc de demència, inclosos pocs anys d'educació, tabaquisme, índex de massa corporal alt i hipertensió. Així va ser com van veure que l'únic tret que va tenir un impacte significatiu en el risc de demència per la cirurgia de cataractes va ser no tenir un gen anomenat APOE-e4 que està relacionat amb un risc més alt de malaltia d'Alzheimer.





"UN ESTUDI INCREÏBLEMENT CUIDADÓS"





"Els autors van ser increïblement curosos en la manera com van abordar les dades i van considerar altres variables", va declarar a The New York Times el doctor Nathaniel A. Chin, professor assistent de medicina a la Universitat de Wisconsin, que no va participar a l'estudi. "Van comparar la cirurgia de cataractes amb la cirurgia que no millora la visió (cirurgia de glaucoma) i van controlar moltes variables de confusió importants" , va afegir.









"Ens va sorprendre la magnitud de l'efecte”, va comentar la investigadora principal del treball, la doctora Cecilia S. Lee, professora associada d'oftalmologia a la Universitat de Washington. " La gent podria dir que aquells que estan prou saludables per sotmetre's a una cirurgia són més saludables en general i, per tant, tenen menys probabilitats de desenvolupar demència en qualsevol cas”, va expressar Lee. "Però quan no veiem una associació a la cirurgia de glaucoma, això dóna suport a la idea que no es tracta només d'una cirurgia ocular, o d'estar prou sa per sotmetre's a una cirurgia, sinó que l'efecte és específic de la cirurgia de cataractes".





RELACIÓ ULLS-CERVELL





Els descobriments reforcen els resultats d'altres estudis anteriors que deien que la pèrdua de la visió i la pèrdua de l'audició són factors de risc d'alt impacte per al deteriorament cognitiu . En aquests estudis es relacionava aquesta deterioració amb malalties degeneratives de la retina com ara la degeneració macular associada a l'edat (DMAE).





A més, fa gairebé una dècada una investigadora espanyola ja va proposar d'estudiar les restes del cristal·lí després de la cirurgia de cataractes per trobar la malaltia de l'Alzheimer en persones que no tenien símptomes. I és que es podia trobar la proteïna beta-amiloide, present a la malaltia neurodegenerativa.