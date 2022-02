Chanel participarà com a artista convidada al Festival da Canção, la preselecció portuguesa per a Eurovisió 2022

La cantant Chanel, representant espanyola d'Eurovisió 2022 /@EP





La representant espanyola a Eurovisió 2022, Chanel, participarà com a artista convidada al Festival da Canção, la preselecció portuguesa per al certamen europeu que tindrà lloc a Torí (Itàlia) el proper mes de maig .





Convidada per la televisió pública portuguesa, RTP, Chanel actuarà el 7 de març a la segona semifinal del certamen . El Festival da Canção, que celebra les seves semifinals els dies 5 i 7 de març i el seu final el 12, es realitzarà als estudis de RTP i podrà veure's en directe a RTP1 i RTP Play.





La representant d'Espanya a Eurovisió 2022 pujarà a l'escenari amb la seva proposta ' SloMo ', un pop dance actual amb tocs llatins i urbans, compost per Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos i Arjen Thonen i una coreografia d'infart.









Chanel es va alçar guanyadora del Benidorm Fest amb el seu tema 'SloMo' , després que el jurat professional li donés el màxim de punts. El grup Tanxugueiras va ser el que més punts va obtenir tant pel vot demoscòpic com per la modalitat del televot, sent les favorites de la nit, al costat de Rigoberta Bandini, a pocs punts del trio de gallegues. Segons la mecànica de votacions del festival, el 50% de la votació la decideix el jurat professional, mentre que l'altre 50% és del públic demoscòpic (25%) i del televot (25%).





Respecte a El Festival da Canção, RTVE ha informat que deu cançons competeixen a cada semifinal, de les quals es classificaran cinc per a la gran final. El sistema de votació segueix el model daltres anys: la meitat de la puntuació serà atorgada per un jurat professional i laltra meitat pel vot popular.





Aurea, Fado Bicha, FF, Diana Castro, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Themisterdriver, Us Quatro i Meia, Valas & Astronautas competeixen a la primera semifinal; mentre que Milhanas, Blacci, Cubita, Pongo i Tristany, Jonas, Us Azeitonas, Inès Homem de Melo, Pepperoni Passion, O Vampiro Submarí i Syro ho faran a la segona.