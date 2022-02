Reoberta la circulació entre Figueres i Portbou després de l'extinció de l'incendi

Un bomber a l'incendi de Perelada @ep





Adif ha restablit la circulació de trens entre Figueres i Portbou (Girona) cap a les 15.40 hores d'aquest dimarts, després que els Bombers de la Generalitat hagin permès recuperar la tensió al tram afectat per l'incendi produït a la zona.





Fonts de Renfe han explicat que de moment la circulació es fa per una sola via per la caiguda d'un arbre sobre la infraestructura.





L'incendi que ha afectat aquest dimarts al matí una zona forestal de Peralada (Girona) ha obligat a interrompre la circulació dels trens de la línia R11 entre Figueres i Portbou (Girona) a les 7 hores.





La companyia ferroviària ha ofert un servei alternatiu per carretera als passatgers afectats per la interrupció del servei.





Els Bombers de la Generalitat han treballat amb 24 dotacions a la zona i han demanat a Adif que interrompi el subministrament d'electricitat a la catenària de les vies properes, segons ha informat el propi cos.