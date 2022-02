L'OMS indica que la subvariant d'òmicron podria ser una "mica més transmissible"

Arxiu - El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en roda de premsa després de l'Assemblea Mundial de la Salut. A 1 de desembre de 2021. - OMS - Arxiu





La doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , ha indicat que la subvariant d'òmicron BA.2 podria ser "una mica més transmissible", però ha puntualitzat que encara no hi ha "molta informació".





"El subtipus BA.2 d'òmicron està augmentant a països com Dinamarca, Índia... No tenim gaire informació d'aquesta subvariant, però algunes dades suggereixen que és una mica més transmissible que la variant BA.1 dominant", ha assenyalat aquest dimarts en roda de premsa des de la seu de l'OMS a Ginebra (Suïssa).





Sobre això, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que "aquest virus és perillós i segueix evolucionant davant dels nostres ulls".





"L'OMS està rastrejant actualment quatre sublinatges de la variant preocupant d'òmicron, inclòs el BA.2. Aquest virus seguirà evolucionant, per això demanem als països que segueixin realitzant proves, vigilància i seqüenciació. No podem lluitar contra aquest virus si no sabem què està fent", ha ressaltat.





En la mateixa línia, Van Kerkhove ha instat a seguir amb les mesures de restricció davant de l'aparició de noves variants del SARS-CoV-2. "La gent ha d'entendre que el coronavirus segueix evolucionant i hem de limitar la nostra exposició, a més a més de vacunar-nos quan sigui el nostre torn per evitar malaltia de gravetat", ha esgrimit.





Tedros ha reconegut que “està clar que a mesura que aquest virus evoluciona, les vacunes han d'evolucionar”. "El reservori de coronavirus beta és gran, i és probable que es produeixin noves cruïlles amb humans. Si ens preparem ara, es reduirà el temps necessari per a la fabricació de vacunes a gran escala i se salvaran vides", ha apuntat.





En qualsevol cas, la científica cap de l'OMS, la doctora doctora Soumya Swaminathan, ha tranquil·litzat sobre l'eficàcia de les vacunes actuals: "Cada vegada arriben més dades que demostren que la immunitat generada per les vacunes resisteix molt bé, fins i tot millor del que esperat, davant aquesta variant òmicron, amb tantes mutacions, per evitar emmalaltir de gravetat".





DOS ANYS DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA INTERNACIONAL





Durant la seva intervenció, Tedros ha recordat que aquest diumenge s'han complert dos anys des que la COVID-19 es va establir com una emergència de salut pública d'importància internacional, el nivell més alt d'alarma segons el dret internacional.





En aquell moment, s'havien enregistrat menys de 100 casos i cap mort fora de la Xina. Dos anys després, se n'han notificat més de 370 milions de casos i més de 5,6 milions de morts. "I sabem que aquestes xifres són una subestimació", ha postil·lat Tedros.





Igualment, des que es va identificar òmicron per primera vegada fa tot just 10 setmanes, s'han notificat a l'OMS gairebé 90 milions de casos, més dels que es van notificar tot l'any 2020.





El que preocupa l'OMS, però, és que s'està "començant a veure un augment molt preocupant de les morts, a la majoria de les regions del món". "Ens preocupa que en alguns països s'hagi imposat la idea que, a causa de les vacunes i de l'alta transmissibilitat i la menor gravetat d'òmicron, ja no és possible ni necessari prevenir la transmissió. Res més lluny de la realitat", ha insistit.





Tedros ha argumentat que “més transmissió significa més morts”. "No estem demanant que cap país torni al confinament. Però sí que demanem a tots els països que protegeixin la seva població utilitzant totes les eines disponibles, no només les vacunes. És prematur per a qualsevol país rendir-se o declarar la victòria", ha dit.





Per totes aquestes raons, Van Kerkhove ha defensat no és el moment per "aixecar les restriccions de cop" , en referència a la decisió presa a Dinamarca, que a partir d'aquest dimarts ja no tindrà mesures contra la COVID-19 en vigor. "Aquelles nacions que vulguin aixecar les restriccions s'han d'assegurar que estan preparats per reimposar-les ràpidament", ha dit.