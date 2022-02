Itàlia multarà els més grans de 50 anys que no es vacunin contra el Covid-19

@ep





Les autoritats italianes començaran a multar aquells ciutadans més grans de 50 anys que no estiguin vacunats del coronavirus tret que tinguin una exempció mèdica o acabin de superar la malaltia.





Així, a partir d'aquest dilluns el Govern fa efectiva l'obligació de vacunació que va aprovar el 7 de gener passat i que va acompanyada d'una sanció econòmica de 100 euros, tal com recull el diari italià 'La Repubblica'.





En cas que siguin sancionats, els infractors compten amb un període de deu dies des de la notificació de la multa per comunicar a l'Autoritat Sanitària Local (ASL) els certificats que puguin acreditar-ne l'exempció.





D'altra banda, a partir del 15 de febrer entrarà en vigor l'obligatorietat de vacunació per accedir als llocs de treball per a les persones més grans de 50 anys.





Així doncs, els empleats hauran de comptar amb l'anomenat super green pass, que es pot obtenir després de completar el procés de vacunació o havent superat la COVID-19 en els darrers sis mesos.





Aquells que no presentin aquest document s'exposen a una sanció econòmica d'entre 600 i 1.500 euros i es considerarà la seva absència laboral com a no justificada, per la qual cosa a més se'ls suspendrà de sou, encara que no estaran subjectes a cap altre tipus de conseqüències disciplinàries.





Una altra de les mesures que entren en vigor a partir d'aquest dilluns beneficia els ciutadans de la Unió Europea, ja que aquests podran ingressar al país presentant un certificat de vacunació.





Les autoritats italianes ja van anunciar aquest dilluns la pròrroga fins al 10 de febrer de l'obligatorietat de l'ús de mascareta a espais oberts i van programar la reobertura de discoteques i sales de ball per a aquesta mateixa data.