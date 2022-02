Polèmica al Rayo Vallecano per les paraules masclistes del seu nou entrenador

Carlos Santiso /@rayovallecano





Nova polèmica en el món del futbol. El Rayo Vallecano, per tal de sortir de la seva crítica situació d'últim classificat a la Lliga Iberdrola, ha contractat a Carlos Santiso per ser el nou entrenador del primer equip femení. Fins aquí tot bé.





Tot i això, dona la casualitat que Santiso ha confirmat que va enviar un missatge al seu cos tècnic en el qual explicava que, per acabar de ser una gran família, “haurien de fer com els jugadors de l’Arandina”, una noia de quinze anys a la qual van violar en grup i dos futbolistes van ser condemnats.





Les paraules han causat una gran repercussió i han causat crítiques per part de l'afició de l'equip de Vallecas que demanen que se'l faci fora, mentre la directiva sembla que de moment no el vol acomiadar. A l’àudio que va fer públic al novembre la cadena SER, i que el mateix entrenador ha admès haver enviat, especificava que la noia a qui haurien d’endur-se a casa havia de ser major d’edat per, deia, “evitar problemes judicials”.





Per la seva part, el president del Rayo, Raúl Martín Presa, ha dit que no el faran fora perquè es “fitxa gent per la seva vàlua professional, i no pel tipus de persona que és”. Les capitanes del primer equip no s'han pronunciat i han decidit mantenir-se al marge.