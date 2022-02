ERC sobre Juvillà: "la democràcia no perilla per posposar l'agenda un dia o dos"

La secretària general adjunta i portaveu dERC, Marta Vilalta /@EP







La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que "la democràcia no perilla per posposar l'agenda un dia o dos" pel cas de l'acta del diputat cupaire Pau Juvillà, després que la Mesa hagi proposat als grups desconvocar l'activitat parlamentària fins que la Comissió de l'Estatut del Diputat es pronunciï sobre el cas del diputat de la CUP.





En roda de premsa aquest dilluns al Parlament, ha defensat aquesta decisió de la Mesa per fer una "denúncia pública a una anomalia" del que considera una ingerència de la Junta Electoral Central (JEC), que va acordar la retirada de l'escó de Juvillà i va donar un termini de cinc dies -fins divendres- perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, decidís sobre això.





"Ens equivocaríem si el que féssim fos normalitzar una situació anòmala", ha sostingut Vilalta, que ha apostat perquè es convoqui la Comissió de l'Estatut del Diputat el més ràpid possible i emeti un informe d'actualització de la situació del cas.





Ha argumentat que mentre no es convoqui aquesta comissió es farà una "desconvocatòria puntual" de les comissions parlamentàries d'aquest dimarts i les de dimecres, una decisió que busca un equilibri just i defensar els drets de Juvillà i també de la resta de diputats, en les seves paraules.





Vilalta ha dit que hi hagi grups que han "girat l'esquena" davant aquesta decisió de la Mesa, quan a les seves files i en altres càmeres s'han produït situacions similars, en referència al cas del diputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez.





També ha assegurat que aquesta decisió permet "evitar que qualsevol acta del Parlament pugui ser impugnada pels que volen guanyar als jutjats el que no poden guanyar a les urnes", en al·lusió a formacions com Vox i Cs, que han avisat que estudiaran si porten als tribunals aquesta parada de l'activitat parlamentària.





CANVIS LEGISLATIUS I REGLAMENTARIS



La dirigent republicana ha concretat que el seu partit també treballa per fer propostes proactives sobre canvis legislatius i reglamentaris per "protegir-se millor de les ingerències d'òrgans administratius com la JEC o òrgans judicials", encara que no ha especificat en quin sentit.





Pel que fa a la posició d'ERC sobre l'acta de diputat de Juvillà, Vilalta ha apostat perquè preservi el seu escó perquè el Tribunal Suprem encara no s'ha pronunciat sobre les mesures cautelars i el recurs presentats pel Juvillà i pel Parlament, i també ha defensat el dictamen aprovat en ple del Parlament que deia que no es podia retirar l'acta sense sentència ferma.





REFORMA LABORAL



Vilalta també ha explicat que la posició d'ERC sobre la reforma laboral no ha variat perquè "no hi ha una voluntat negociadora del Govern", i per tant no podran donar-li suport a la votació dijous al Congrés.





"Els contactes i les converses sempre estan obertes i estaran així fins a l'últim moment. Però la negociació formal amb temes sobre la taula i voluntat de modificar no hi és", ha retret la portaveu d'ERC, que ha lamentat que es deixi escapar aquesta oportunitat i creu que això perjudica la ciutadania.