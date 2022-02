La Generalitat valora com a "joc electoralista" la posposició de la taula de diàleg

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja /@EP







La Generalitat ha acusat aquest dimarts el Govern de jugar "de manera electoralista" amb la taula de diàleg davant la possibilitat que la trobada es posposi fins al mes d'abril, cosa que no tenen constància.





“Al Govern no li agrada que es jugui de manera electoralista en la negociació del conflicte”, ha sostingut la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa posterior al Consell Executiu, referint-se així a la suposada voluntat dels socialistes de separar la taula del diàleg de les eleccions a Castella i Lleó.





Segons Plaja, no els consta cap canvi de data respecte al que ja estava previst, i ha preguntat al Govern central si hi ha "algun condicionant nou" que no se'ls hagi traslladat sobre aquesta qüestió o d'altres.