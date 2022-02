La jutgessa retira el tercer grau a Jordi Montull perquè és "prematur"

Jordi Montull amb Fèlix Millet /@EP







El Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Catalunya ha retirat el tercer grau penitenciari a l'exdirector administratiu del Palau de la Música, Jordi Montull, en acceptar el recurs de la Fiscalia.





En una interlocutòria consultada per Europa Press, la jutgessa ha estimat el recurs de la Fiscalia que demanava revocar la semillibertat que la Generalitat li va concedir al setembre perquè la considerava prematura, cosa que la magistrada comparteix.





A més, la Fiscalia va assenyalar en el seu recurs que Montull no ha pagat la responsabilitat civil que li va imposar la sentència del cas Palau -25 milions conjuntament amb tots els condemnats a la causa-, mentre que la defensa va demanar mantenir el tercer grau i va recordar que ja ha pagat més d'un milió d'euros, se li ha embargat el patrimoni i part de la pensió de jubilació.





La jutgessa assenyala que malgrat aquest "esforç reparador del pagament parcial de la responsabilitat civil imposada" que al·lega la defensa, l'Audiència de Barcelona sospita que Montull i la seva dona van ocultar que cobraven 1.500 euros al mes llogant una de les finques que se li van intentar embargar.





La defensa també va al·legar que Montull ha fet “un reconeixement dels fets, mostra penediment i s'aprecia empatia cap a les víctimes” i va esmentar que, amb 79 anys i una situació mèdica delicada, el seu estat de salut ha empitjorat des que va entrar a la presó.





Per això la jutgessa va encarregar que el visités un metge forense, i després de llegir el seu informe conclou que, encara que tingui diverses patologies cròniques i necessiti medicar-se, “l'única limitació funcional observada consisteix en dificultats en la mobilitat, la deambulació i els canvis de posició, per la qual cosa es considera que la capacitat de reincidència respecte als fets que motiven la seva condemna, no ha disminuït”.





MENYS D'UN QUART DE LA PENA





Sobre el reconeixement dels delictes pels quals va ser condemnat, la jutgessa valora que Montull ha seguit un programa de tractament a la presó i ha fet "una anàlisi més ajustada de les causes i conseqüències de la seva activitat delictiva, sobre la seva responsabilitat i la percepció d'impunitat durant els anys en què va dur a terme aquesta activitat i la manca de límits ètics”.



Tot i això, assenyala que hi ha altres aspectes que desaconsellen concedir-li la semillibertat, principalment el temps que ha passat a la presó respecte al total de la pena que se li va imposar, i recorda que no ha complert ni una quarta part.





Montull està condemnat a set anys i mig de presó el cas Palau i va ingressar a la presó de Brians 2 (Barcelona) el juny del 2020, una vegada la seva condemna va ser ferma en confirmar-la el Tribunal Suprem (TS), i està previst que acabi el seu pena al setembre de 2027.





En aquesta causa, va ser condemnat pels delictes de malversació, apropiació indeguda, falsedat en document mercantil, falsedat comptable, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.