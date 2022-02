ERC, Junts i la CUP desconvoquen comissions del Parlament pel cas Juvillà

Parlament /@EP





Els grups parlamentaris d'ERC, Junts i la CUP han desconvocat comissions del Parlament previstes aquest dimecres, després que la Mesa hagi proposat fer-ho fins que la Comissió de l'Estatut dels Diputats emeti un informe sobre l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà.





Concretament, s'han desconvocat les comissions de Polítiques Digitals i Territori, presidida per Junts; la de Cultura, per la CUP, i la de Polítiques de Joventut, per ERC, mentre que per ara es manté la d'Interior, també presidida pels republicans.





També es manté la comissió de Drets Socials, que estava ja prevista per a aquest dimecres i que presideix el PSC-Units, la portaveu de la qual, Alícia Romero, ha avançat aquest dimarts que mantindrien la convocatòria de les comissions que depenen dels socialistes, encara que previsiblement s'acabarà desconvocant per falta del quòrum necessari perquè la comissió segueixi endavant, com ha passat en una aquest dimarts.





Les comissions d'estudi sobre el desplegament d'un sistema educatiu inclusiu i la d'Agricultura han suspès les sessions que tenien agendades aquest dimarts, seguint la proposta de la Mesa -amb majoria independentista i amb el rebuig dels membres del PSC-.





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat aquest dimarts suspendre l'activitat parlamentària fins a poder resoldre el cas de Juvillà però finalment la Mesa no ho ha acordat, sinó que ha proposat als òrgans parlamentaris desconvocar les activitats previstes a la Cambra a l'espera daquest informe de la Comissió de lEstatut dels Diputats sobre lacta Juvillà.