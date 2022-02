Canvi radical a la Fira de Montjuïc: de pavellons a habitatges i equipaments municipals

El recinte firal de Montjuïc de Barcelona /@EP







El recinte firal de Montjuïc de Barcelona es transformarà per "obrir-se a la ciutat" i acollir habitatges públics i equipaments municipals al mateix espai, que combinarà l'activitat firal amb usos dedicats al conjunt de la ciutat.







El primer i segona tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i Janet Sanz, el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, han presentat aquest dimarts la proposta de “regeneració” del recinte firal després de realitzar un procés participatiu amb els veïns, les entitats de l'entorn i la Fira.





Arran d'aquest procés i de les conclusions que han sorgit, el Govern municipal ha fet una primera proposta per adaptar els usos de l'espai a les necessitats dels barris de l'entorn i del conjunt de la ciutat, que ha estat consensuada amb la Fira de Barcelona.





Canvis proposats a la zona de la Fira de Montjuïc de Barcelona /@EP





Del procés han sorgit quatre demandes: que l'espai aculli habitatge públic, equipaments municipals i zones verdes per integrar millor l'espai al teixit urbà; millorar la continuïtat urbana dels carrers i obrir el recinte per connectar Poble-sec i la Font de la Guatlla; aconseguir una mobilitat més sostenible i menys contaminant; i conservar i posar en valor els edificis i els pavellons històrics que se situen.





De moment s'ha elaborat un plantejament inicial per definir els usos futurs del recinte i preveu tenir finalitzada la transformació el 2029, coincidint amb la celebració del centenari d'aquest espai, que va ser construït amb motiu de l'Exposició Universal.





Properament s'elaborarà un conveni de col·laboració que servirà de base per dur a terme una modificació del Pla General Metropolità (MPGM), que el Govern municipal preveu aprovar a la tardor d'aquest any i a partir de llavors es definiran les etapes de la transformació, ha detallat Sanz.





500 PISOS ASSEQUIBLES I 6 EQUIPAMENTS



Per trobar equilibri entre el recinte firal i els nous usos de proximitat, es preveu que el 53% de la superfície es mantingui per a l'activitat de Fira (actualment el 100% és ús firal) i que la resta es destini als usos ciutadans.





Amb aquesta nova distribució, l'Ajuntament calcula que es puguin construir uns 500 pisos nous per ampliar el parc públic d'habitatge assequible i sis equipaments, entre els quals destaquen un nou Centre d'Atenció Primària (CAP) i l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que podria acollir-lo el Pavelló Victòria Eugènia.









Els altres equipaments que contemplen són un centre assistencial per a gent gran i per a persones amb diversitat funcional, una biblioteca i un espai veïnal-que s'ubicaran a la Casa de la Premsa-, i un equipament esportiu, que l'acolliria el Pavelló d'Itàlia, que de cara al 2023 ja podria ser gestionat per l'Ajuntament.





"El que necessita Fira és el que necessita la ciutat", ha expressat Sanz, mentre que Collboni ha defensat que amb aquesta proposta s'atén perfectament -ha dit- a la demanda d'equipaments i d'habitatge protegit sense perdre metres quadrats d'activitat firal.





LA NOVA FIRA



La nova Fira serà un entorn més integrat a la trama urbana i orientat a esdeveniments d'una dimensió petita o mitjana i comptarà amb espais expositius i àrees destinades a emprenedoria, innovació i transferència de coneixement, de manera que la proposta mantindrà l'activitat firal habitual i també la reforçarà.





"Estem davant d'una nova era, pensant en un recinte per als propers 100 anys", ha destacat Serrallonga, que ha qualificat el projecte d'emblemàtic i atractiu, i ha assegurat que és un procés d'optimització.





MOBILITAT I ZONES VERDES



Perquè l'espai tingui continuïtat urbana i es pugui obrir als barris de l'entorn, es proposa obrir un eix transversal per connectar el Poble-sec i la Font de la Guatlla, que connectarà l'espai firal pel mig, per l'actual Pavelló de la Metal·lúrgia i la plaça de l'Univers.





I, per altra banda, perllongar el carrer de la Guàrdia Urbana fins a l'avinguda del Paral·lel, per la qual cosa proposa que aquesta via pugui ser de pujada a la muntanya i que connecti el Paral·lel amb Montjuïc.

Es reservaran 23.000 metres quadrats per a zones verdes i per al vianant i els edificis històrics es rehabilitaran per posar-los en valor i acollir-ne els nous usos.