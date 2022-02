Vent fort i ascens de temperatures: els protagonistes d'aquest dimecres

Catedral de Barcelona /@EP





El temps anticiclònic predominarà aquest dimecres a la major part d'Espanya i s'espera un ascens tèrmic notable i fins i tot extraordinari en algunes zones de l'interior, i encara que el risc per gelades intenses que ha estat desapareix durant diverses setmanes, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat els avisos de risc o risc important a cinc províncies del nord-est peninsular i Balears.





En concret el risc important (avís taronja) per fenòmens costaners afectarà les Balears. En concret, a Mallorca s'esperen onades de 4 a 5 metres al nord i amb alguna onada aïllada de fins a 8 metres d'alçada; a Menorca, esperen vent del nord amb força 8 i onades de 4 a 7 metres d'alçada i alguna onada aïllada pot arribar a assolir 14 metres. També tindrà avís de fenòmens costaners, però amb avís groc Tarragona, on s'espera vent del nord-oest força 7.

A més, tindran avís groc per vents que poden assolir els 80 quilòmetres per hora a Osca, Lleida, Girona i Tarragona.





En general, el més significatiu de la jornada seran les precipitacions localment fortes a l'oest de les Canàries, els intervals de vent fort a l'Empordà (Girona), la sortida de l'Ebre i l'Estret i el notable augment de les temperatures màximes a bona part de l'interior.

A les Canàries s'esperen cels ennuvolats, amb precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta i que podrien ser localment fortes a les illes occidentals, sense descartar-les en forma feble i dispersa a les orientals.





També pronostica l'AEMET intervals de núvols baixos matinals a la serralada Cantàbrica, altiplà Nord, alt Ebre, àrees del sud del sistema Ibèric i depressions de Lleida i Osca. A la resta del país, no obstant, predominaran els cels poc ennuvolats o clars i la cota de neu se situarà en 2.400 metres a Tenerife.





Així mateix, no descarten boires matinals a l'interior de Galícia, depressions d'Osca i Lleida, àrees del sud del sistema Ibèric i no descarta tampoc que puguin ser localment persistents a l'altiplà nord així com la calima a les Canàries.





TEMPERATURES





Pel que fa a les temperatures màximes, preveu que pugin a la Península i a les Balears de forma notable a bona part de l'interior nord i sud-est, i localment extraordinari al nord del sistema Ibèric.





Així, estaran per sobre dels valors normals per a l'època a l'interior peninsular i a les Canàries mentre que les també pujaran a àrees de muntanya de la Península, encara que tendiran a baixar a la resta. Les gelades seran en general febles i s'esperen a l'altiplà Nord, sistema Ibèric i Pirineus, i de forma dispersa a l'est de l'altiplà Sud.





VENT





Els vents bufaran durant la primera meitat del dia de components nord i oest al nord-est peninsular i a les Balears, amb intervals de fort a l' Empordà, i de components nord i est a la resta de la Península, fluixos en general, encara que amb intervals de llevant fort a l'Estret. Durant la segona meitat del dia tendiran a amainar i ja quedaran fluixos o variables a la major part del territori.





A les Canàries, per la seva banda, els vents seran variables o de component est, encara que seran forts del sud-oest en cims.