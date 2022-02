Espanya tanca el gener sent el segon quadrimestre més sec d'aquest segle

Palma el mes de desembre /@EP





La prolongació de la calor i les temperatures més "relaxades" al llarg d'aquestes últimes setmanes és una cosa que no és difícil observar. Fins i tot a principis de gener, el primer bany de l'any va sumar més adeptes que mai gràcies a l'hivern calmat que vivim.





En aquest sentit s'ha pronunciat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha assegurat que el primer quadrimestre de l'any hidrològic –exercici que va començar l'octubre del 2021 i conclourà el setembre del 2022– es tanca com el segon més sec d'aquest segle, només superat pel mateix període a la temporada de 2007-2008.





L'agència ha ofert aquest dimarts les dades del primer terç de l'any hidrològic, que acaba amb un gener "molt sec" gràcies al predomini de les situacions anticiclòniques "molt persistents" i que va ser precedit per tres mesos entre un 25 i un 29% amb menys pluges del que és habitual per a aquestes dates.







En el conjunt dels quatre mesos s'han recollit aproximadament 192 litres per metre quadrat, fet que suposa un 35% menys que la mitjana normal (de 300 litres per metre quadrat), ha afirmat el portaveu de l'Aemet, Rubén del Campo, que ha assenyalat que es tracta del vuitè començament d'any hidrològic més sec de tota la sèrie (1961), i del segon més sec d'aquest segle, empatant amb el 2004-2005.





ESCENARI DESIGUAL





En aquest primer quadrimestre, les precipitacions van superar valors normals en determinats punts de la Península Ibèrica -al Cantàbric, a Navarra i a l'Oest d'Aragó- però es van concentrar en episodis concrets com les pluges de finals de novembre i començaments de desembre; i a les Balears, on es va recollir la major part durant la borrasca Blas, a finals d'octubre. “És a dir, en aquestes zones on ha plogut més del normal, la precipitació s'ha acumulat en pocs dies”, ha recalcat Del Campo.





A la resta del país, les pluges han estat inferiors a la mitjana, especialment al vessant mediterrani, al nord-est de Castella i Lleó i a les Canàries, "no s'ha arribat ni a la meitat de la precipitació normal", detalla l'Aemet, que posa d'exemple més extrem el sud d'Andalusia on no s'ha arribat a ni la quarta part dels valors normals.





POCA PLUJA





Del Campo també ha avançat que els pronòstics de l'Aemet per als propers dies i per al mes de febrer en general no auguren episodis de precipitacions, sinó que "ens espera un febrer càlid i amb poca aigua a la major part d'Espanya”. Tot i això, el portaveu ha explicat que hi podria haver pluges a la segona quinzena a les "regions banyades per la Mediterrània", però encara és aviat per poder afirmar-ho "amb rotunditat".





Per al conjunt del trimestre que s'aproxima (inclòs abril), "el panorama és similar", amb un 50% de probabilitat que les pluges estiguin per sota de la mitjana normal a la major part de la Península, un 30% de probabilitat que es quedin en els valors normals i només un 20% de probabilitat que se superin.