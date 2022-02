La socialdemocràcia ressuscita a Europa amb els triomfs a Portugal i Alemanya?

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha aplaudit la victòria electoral que va aconseguir aquest diumenge a Portugal el líder del Partit Socialista (PS) portuguès, António Costa, subratllant que aquest triomf, sumat a la cancelleria alemanya, demostra que "és un moment socialdemòcrata per a Europa".





Amb el triomf de Costa, ja són set els països europeus liderats per polítics socialdemòcrates:









- A Finlàndia hi ha un Govern liderat pel partit socialdemòcrata en coalició amb quatre partits més: el Partit del Centre, la Lliga Verda, l'Aliança de l'Esquerra i el Partit Popular Suec. La primera ministra és Sanna Marin.





Sanna Marin @ep





- A Suècia governa en minoria el Partit Socialista, encapçalat per la primera ministra Magdalena Andersson.





Magdalena Andersson @ep





- A Dinamarca governen els socialdemòcrates amb el suport parlamentari d'altres forces d'esquerra i liberals. La primera ministra és Mette Frederiksen.





Mette Frederiksen @ep







- L'Executiu d' Alemanya està liderat pel canceller Olaf Schloz, del Partit Socialista, en coalició amb els verds i els liberals.





Olaf Scholz @ep





- A Malta governa en solitari el Partit Laborista, de tradició socialdemòcrata. El primer ministre és Robert Abela.





Robert Abela @ep





- A Portugal governa amb majoria absoluta el Partit Socialista liderat per António Costa.





António Costa/ @EP





Aquests sis governs, més l'espanyol, format pel PSOE i Unides Podem i liderat per Pedro Sánchez, són els set feus de la resistència socialdemòcrata a la Unió Europea (UE), una tendència política que havia quedat seriosament danyada al continent després de la crisi del 2008.





El crac mundial va ser un gran cop per a les dues ideologies que tradicionalment han governat als països de la UE - i els partits que les representaven-: els socialdemòcrates i els democristians. Tot i això, el lideratge de Merkel, que pertanyia al segon grup, unit a les seves receptes d'austeritat, van dibuixar un mapa on els verdaders perjudicats de la crisi van ser els socialistes. D'aquesta manera, van desaparèixer, de mica en mica, de gairebé tots els governs del club europeu.





Però ara sembla que la tendència s'està revertint. El primer senyal de la reconquesta socialdemòcrata va ser el triomf d' Olaf Schloz a Alemanya, i segurament sigui el més important: Berlín dicta el rumb econòmic dels països de la Unió, per la qual cosa previsiblement obri la porta a una era de polítiques socialdemòcrates i expansives després de l'austericidi de Merkel.





El canceller alemany té clar el rumb que vol que prenguin els partits socialdemòcrates al continent. Creu que els socialistes han de centrar-se en els reptes que planteja la globalització i els canvis en la indústria. “La gent es pregunta si tindrà una vida digna”, afirma. I això, afegeix Scholz, “és una cosa que ens hem de preguntar”.





El segon senyal ha estat el triomf de Costa a Portugal, totalment imprevisible per als analistes i les enquestes. La victòria ha estat contundent i amb la seva majoria absoluta es convertirà en una finestra per promoure les polítiques socialistes al continent, que segons Costa es basen en claus com “igualtat salarial”, “bons treballs”, “foment de la innovació”, “educació”, “habitatge” i “una Europa justa”.





Tot i l'eufòria socialista, els governs de la UE encapçalats per democristians o ultradreta segueixen sent majoria: 12 davant de 7, per la qual cosa la batalla no ha fet res més que començar. El que és clar és que un dels cavalls guanyadors, Alemanya, s'ha passat al bàndol que fins ara era el perdedor. Serà el principi del canvi?