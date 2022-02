Manifestants pro i contra independència de Catalunya es concentren a la Meridiana de Barcelona

Meridiana /@EP





Uns 150 manifestants independentistes i 100 més contraris a la independència han realitzat sengles concentracions a l'avinguda Meridiana de Barcelona aquest dimarts, que han estat separades per un cordó dels Mossos d'Esquadra.





Entre els manifestants hi ha la diputada de Cs al Parlament, Anna Grau, que ha donat suport als contraris al tall diari de la via per part d'independentistes i que han reclamat amb pancartes que "la ciutat és de tots".





Amb la concentració d'aquest dimarts són 656 dies consecutius -des de la sentència als líders independentistes pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017- que manifestants independentistes tallen la Meridiana a l'altura de l'estació de Sant Andreu Arenal.