El Govern prorroga l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior

El Govern ha aconseguit tirar endavant, amb 162 a favor, 153 en contra i 28 abstencions, la convalidació del Reial decret llei que recull l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes pel gran increment de casos durant la sisena onada de la pandèmia de COVID -19, malgrat les crítiques de l'oposició i dels seus socis parlamentaris.





Durant el debat de la convalidació de la norma, celebrat aquest dimarts al Congrés dels Diputats, les forces polítiques que han donat suport tradicionalment a l'Executiu durant aquesta legislatura han avançat que no s'oposaran a la convalidació del decret, però no tant per confiança en la mesura --consideren la majoria que no és efectiva a la sisena onada--, sinó perquè el Govern ha ficat altres assumptes com la revaloració de les pensions amb l'IPC del 2021 , cosa que dificulta el vot en contra.





La norma, que ara es tramitarà com a Projecte de Llei pel procediment d'urgència tal com s'ha acordat aquest dimarts, estableix l'ús obligatori de mascaretes per a les persones de sis anys en qualsevol espai tancat o a l'aire lliure d'ús públic o que estigui obert al públic , així com en els mitjans de transport públics.





El text també estableix les excepcions a aquesta obligatorietat, com pot ser durant la pràctica d'esport individual o d'activitats a l'exterior, sempre que es mantingui una distància mínima de 1,5 metres amb altres persones no convivents.





Així mateix, tampoc no estan obligades a portar mascareta les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta.

Al marge de l'ús de la màscara, el decret conté disposicions sobre altres assumptes. La primera faculta els professionals de la medicina i la infermeria jubilats però contractats a centres sanitaris públics i privats amb motiu de la pandèmia a poder compatibilitzar aquestes tasques amb la seva pensió durant tot aquest any. Així mateix, permet de manera temporal i transitòria contractar especialistes en Ciències de la Salut amb titulació obtinguda fora de la UE.





L'OPOSICIÓ, RADICALMENT EN CONTRA





A més, el Decret conté actualització de l'IPC de les pensions no contributives, mínimes o de viduïtat, entre d'altres, mitjançant un únic pagament que els beneficiaris hauran de percebre abans de l'1 d'abril d'aquest any . La inclusió d'aquest punt en aquest Reial decret llei de caràcter sanitari ha emprenyat tant l'oposició com els socis del Govern.





La popular Ana Pastor ha carregat contra l'Executiu per aquest "xantatge" i ha rebutjat, en qualsevol cas, que l'obligatorietat de la mascareta en exteriors estigui basada en la ciència. "No han tingut mai un informe cientificotècnic que els ho avali", li ha dit a la ministra.





Així, per exemple, ha criticat les mesures preses pel Govern per aturar la sisena onada. "Ningú entén que ens parli de màscares a l'exterior i no li preocupin els aforaments", ha sostingut l'exministra de Sanitat i vicesecretària de Política Social del Partit Popular.





Pastor , que ha avançat el vot en contra del seu grup a la convalidació d'aquest decret, igual que VOX, Ciutadans, UPN i Fòrum Astúries, ha acabat la seva intervenció fent una 'esmena a la totalitat' a la gestió del Govern a la pandèmia: "Com és possible que Espanya no tingui una norma dos anys després per fer front a una pandèmia? No tenim un marc normatiu eficaç que impedeixi que tornem a assistir als espectacles que hem viscut, amb 17 respostes diferents".





Guillermo Díaz, de Ciutadans, ha defensat que l'obligatorietat de la màscara a l'exterior forma part d'unes "restriccions arbitràries, a més d'atemptar contra la llibertat" . També ha retreu al Govern la inclusió de la revaloració de les pensions: "Ho uneixen per intentar obtenir el vot afirmatiu".





Mercedes Jara Moreno, de VOX, també ha reivindicat que "no hi ha cap estudi científic que hagi demostrat l'ús de la mascareta en espais exteriors" . "L'única cosa que fan és dictar mesures inútils per, així, tapar la seva incompetència. No anul·lar l'IVA de les màscares FFP2, per exemple, és una prova fefaent que s'anteposa la recaptació a la salut del ciutadà", ha afirmat.





La dirigent del partit liderat per Santiago Abascal també ha dedicat un apartat al "xantatge" del Govern : "Els pensionistes mereixen un tractament a part, ja està bé d'utilitzar els pensionistes com a moneda de canvi. Deixin de fer xantatge a aquest Congrés. És una autèntica covardia".





ELS SOCIS, A L'ABSTENCIÓ





Dins dels socis habituals de l'Executiu, un dels més crítics ha estat Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, que s'abstindrà, però ha avisat que "serà l'última vegada" que accedeixin al "xantatge" del Govern .





No són les mesures adequades per a la sisena onada i en plenes dates de vacances. Falten mesures útils i amb base empírica . Falta rumb, missatges clars i mesures contrastades. Després de dos anys de pandèmia, un decret que vingui amb mascaretes a exterior i jubilats a treballar... cal alguna cosa. Falta donar mesures que facin falta. Caminar sense rumb és el que crea la fatiga pandèmica", ha ressaltat.





PNB i Més País han decidit abstenir -se al Reial Decret però mostrar-se a favor de tramitar-lo com a Projecte de Llei. "Es barregen temes de gran importància amb qüestions que poc tenen a veure. El Govern comet dos errors: el primer, és una mesura no eficaç en aquests moments. El segon, obligar-nos a votar al mateix paquet una mesura en què ningú creu", ha resumit la diputada de Més País Inés Sabanés.





Els partits catalans també s'han posicionat en l'abstenció , encara que no sense crítiques a l'actuació de l'Executiu de Pedro Sánchez. " És una mesura absolutament inútil, estètica, amb nul·la efectivitat . No contribueix gens a controlar la sisena onada", ha dit Concepció Cañadell, de PDeCAT. Des d'ERC, Xavier Eritj, en la mateixa línia, ha qualificat de “filibusterisme” la maniobra del Govern per aconseguir aprovar el decret.





ELS MEMBRES DEL GOVERN ES DEFENSEN





Des del PSOE, Ana Prieto ha parafrasejat pràcticament la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la defensa de l'obligatorietat de les mascaretes a l'exterior a causa de l'"altíssima circulació del virus i l'augment exponencial de casos".





" És una mesura demanada de manera majoritària per les CCAA al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ia la Conferència de Presidents . Té caràcter temporal i estarà vigent durant el temps imprescindible fins que millori la situació epidemiològica", ha explicat.





Per part seva, en representació de l'altra part de l'Executiu, Unidas Podemos, el diputat Juan Antonio Delgado no s'ha referit a les acusacions de filibusterisme de l'oposició i s'ha limitat a criticar el PP per defensar els professionals sanitaris mentre "els fan fora a Andalusia, governada pels populars.





"Qui ha prescindit de personal sanitari han estat algunes comunitats autònomes. El Govern ha transferit recursos com mai", ha postil·lat sobre això la diputada socialista.