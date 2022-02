Aragonès comença la ronda de reunions amb l'independentisme reunint-se amb la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès /@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, començarà aquest dimecres amb la CUP la ronda de reunions que preveu mantenir aquesta setmana amb partits i entitats independentistes amb l'objectiu d'analitzar la situació política actual i les perspectives de l'independentisme per al 2022.

Segons consta a l'agenda del president, la primera trobada serà amb la líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, i la portaveu cupaire, Eulàlia Reguant, a les 12.30 al Palau de la Generalitat.





Després de la trobada amb la CUP, la resta de reunions que el cap de l'Executiu català preveu mantenir amb ERC, Junts, ANC i Òmnium se celebraran entre dijous i divendres d'aquesta setmana.





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa posterior al Consell Executiu que amb aquesta ronda de reunions Aragonès pretén “ fer valoració de la situació actual, parlar sobre la resolució del conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya, i abordar els projectes i l'horitzó de tot el conjunt de l'independentisme ”.





Aquestes trobades es produiran com a prèvia a la conferència política que preveu donar Aragonès el 14 de febrer –coincidint amb l'aniversari de les eleccions catalanes en què l'independentisme va superar el 50% de vots, va ampliar la majoria absoluta i van comportar la seva investidura com a president --, en què comunicarà la seva proposta per solucionar el conflicte.





DESUNIÓ INDEPENDENTISTA





La relació entre els partits independentistes, especialment entre el Govern i la CUP, va quedar debilitada després de la negociació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2022, que els cupaires van acabar rebutjant i es van aprovar amb un acord 'in extremis' amb els comuns.





Després d'aquest desacord amb la CUP, una de les incògnites que es pot abordar a la reunió és com queda l'acord d'investidura que van assolir els anticapitalistes amb ERC, especialment la qüestió de confiança a què s'havia de sotmetre Aragonès el 2023 i que els republicans qüestionen que s'hagi de complir després de la manca d'acord als comptes.





A més, el principal focus de desacord entre partits i entitats independentistes continua sent la falta d'una estratègia conjunta per avançar cap a la independència, cosa que s'evidencia a la taula de diàleg, en què de moment només hi participen consellers d'ERC.





La ronda de reunions es produirà en un moment d'incertesa sobre aquesta taula, ja que en un inici es va anunciar que se celebraria una nova reunió pública a principis d'any, però aquest calendari s'ha anat dilatant i no hi ha data concreta ni horitzó és clar.