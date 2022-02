Illa avisa Borràs que intentarà revertir la paralització de l'activitat parlamentària

Salvador Illa @ep





El primer secretari del PSC , Salvador Illa , ha advertit aquest dimecres la presidenta del Parlament, Laura Borràs , que intentarà revertir "per tots els mitjans possibles" la paralització de l'activitat parlamentària.







" Em dirigeixo a vostè en la meva condició de cap de l'oposició per expressar-li la meva incredulitat i la meva disconformitat, i per anunciar-li el meu propòsit d'intentar revertir-ho per tots els mitjans possibles ", recull en una carta que ha enviat la presidenta del Parlament.





A la missiva recorda que la decisió va tenir el vot en contra dels representants del PSC-Units a la Mesa del Parlament, Assumpta Escarp i Ferran Pedret.





Segons Illa, és inaudit i creu que sense precedents recomanar la suspensió de l'activitat d'un parlament democràtic: "Es tracta d'una decisió arbitrària que menyscaba els drets i els deures del conjunt de diputats de la cambra".





Per això, demana a Borràs que la reconsideri "en un exercici de responsabilitat institucional i de lleialtat amb la ciutadania" que representen.