A la presó un presumpte estafador i líder d'un grup que va estafar més de 100.000 euros

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut un presumpte estafador i líder d'un grup criminal que va defraudar un total de 102.842 euros i un jutge ha decretat el seu ingrés a la presó, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.





La policia li atribueix tretze estafes al lloguer de pisos, locals i material informàtic que presumptament va perpetrar amb un altre detingut i tres presumptes col·laboradors --dos homes i una dona-- que també estan sent investigats.





El perjudici econòmic total de les presumptes estafes resulta de l'impagament dels lloguers i la posterior venda dels aparells electrònics llogats que no tornaven.





Els Mossos van detenir tots dos homes --de 45 anys el presumpte líder i de 52 el seu segon-- dimecres 19 de gener i divendres 21 van passar a disposició del jutge instructor, que va decretar presó per al primer.





"PLENA ACTIVITAT"





Segons la policia catalana, el grup actuava per tota Espanya i en el moment de ser desmantellat "es trobava en un moment de plena activitat i preparat per augmentar el nivell de les operacions", i no descarten que cometessin més delictes.





Al presumpte líder del grup criminal hi consten quatre antecedents per part de Mossos d'Esquadra i onze més entre Guàrdia Civil i Policia Nacional per fets similars, i les altres quatre persones acumulen nou antecedents dels tres cossos policials per delictes de la mateixa índole.





L'organització presumptament llogava material electrònic al·legant un ús laboral i després no el pagava ni el tornava; també llogava habitatges i locals sense pagar la mensualitat, i suposadament van arribar a estafar metges a qui deien voler muntar una clínica privada que necessitava finançament.





Segons els Mossos d'Esquadra, el sospitós empresonat dirigia una organització amb una estructura molt definida, va participar en tots els fets investigats i "no tenia cap inconvenient a facilitar les dades" ni a tancar els tractes personalment.