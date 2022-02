El 62,6% dels lectors de Catalunyapress pensen que SloMo de Chanel és un plagi

La cantant Chanel en una roda de premsa /@EP





Com bé dèiem aquest dilluns, el Benidorm Fest ha estat carregat de polèmiques. L'última a esclatar va tenir com a protagonista Chanel, a qui alguns usuaris de la xarxes socials van acusar de plagi: creien que la seva cançó SloMo era massa semblant a Extravagantno, de l'artista sèrbia Dara Bubamara.









Des de Catalunyapress realitzem una enquesta aquest dimarts als nostres seguidors de Twitter per saber quina era la seva opinió i el 62,6% han votat que les dues cançons “sí, s'assemblen”.





"És clavada. La sèrbia denunciarà. Només per això havia de ser desqualificada. Presa de pèl descomunal. Còpia... així de simple", comentava un dels seguidors del mig. "Una cosa és semblant i una altra això. És un escàndol", afegia un altre.







Per contra, el 37,4% dels participants a l'enquesta consideren que una cançó i una altra no hi tenen res a veure. "Si us plau, només algú que es deixa endur per l'odi, pot dir que això sigui un plagi", escrivia una altra persona.





ESCOLTA TU MATEIX LES CANÇONS





A continuació deixem les dues cançons, perquè si encara no has tingut l'oportunitat, valors per tu mateix si SloMo i Extravagantno tenen una tornada similar.

































L'ENQUESTA







Deixem a continuació el tweet de l'enquesta perquè pugueu veure els resultats i llegir les opinions dels qui s'han animat a compartir-les.