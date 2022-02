Mor als 69 anys Jon Zazula, cofundador de Metallica

Zazula (a baix) va cofundar Metallica aquest mateix any (Imatge: Facebook, Rikki Zazula)







Jon Zazula , cofundador de Metallica , ha mort als 69 anys. La filla de l'executiu musical, Rikki, va anunciar la notícia en una publicació de Facebook dimarts, però no va revelar la causa de la mort.





Es compleix un any des de la mort de l'estimada esposa de Zazula, Marsha. En la seva publicació, Rikki va dir: " El món va perdre una veritable llegenda avui... El nostre pare va viure una vida tan ràpida, dura, pesada, poderosa i impactant com la música que va portar el món ". La seva passió i persistència van impulsar les carreres de possiblement les bandes de metall més influents i els grans de la indústria duna generació.





"Per nosaltres, ell era simplement el pare... El nostre pare i la nostra mare eren una associació poderosa en l'amor, la vida i els negocis. Junts creien en allò increïble, la seva passió, perspectiva rebel i persistència van construir un imperi a partir d'una caixa de vinil en un mercat de puces, fins a convertir-se en un segell discogràfic, una companyia de gestió i una editorial de vendes multiplatí, encara que estem devastats, ell se n'ha anat, finalment es retroben. I se sent impossible imaginar un món sense ell. Per a tots els que el vam conèixer i l'estimem...RIP pare, realment t'estranyarem profundament, però mai no ho oblidarem... el teu llegat viurà per sempre, no només en nosaltres i els teus néts, sinó en tots els headbangers d'aquest planeta per tota l'eternitat", ha dit Rikki en una publicació.





Metallica està formada per Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo, i Zazula va ajudar a donar a la banda la seva gran oportunitat després d'escoltar el seu demo de No Life 'til Leather el 1982. Aquest va ser el mateix any que Zazula va cofundar el segell discogràfic. Megaforce amb la seva dona Marsha el 1982.