El tren d'hidrogen verd serà una realitat gràcies a Iberdrola i CAF

Iberdrola i el grup CAF (Construccions i Auxiliar de Ferrocarrils) han constituït una aliança per impulsar l'ús de l'hidrogen verd al sector ferroviari i al transport de passatgers. L'acord ha estat format per Iosu Ibarbia, director de Tecnologia de CAF, i Millán García-Tola, director d'Hidrogen Verde de l'empresa elèctrica.





Hidrogenera d'Iberdrola a Barcelona /@Iberdrola





Aquesta aliança neix del convenciment de les dues empreses per oferir solucions de mobilitat sostenible integrals , que englobin des del subministrament del material rodant i la infraestructura de proveïment, fins a les plantes de producció d'hidrogen verd i les infraestructures d'energia renovable.





Per a Millán-García Tola , director global d'Hidrogen Verd d'Iberdrola “ aquesta aliança reforça el compromís d'Iberdrola amb la descarbonització del transport difícilment electrificable” . Amb CAF, líder en mobilitat sostenible, volem continuar fent realitat solucions que accelerin la transició cap a un transport lliure d'emissions. Ambdues empreses ens complementem a la perfecció, i junts podem oferir respostes integrals complementàries a l'electrificació del transport, sector responsable d'un terç de les emissions d'efecte hivernacle de la UE”.





CAF manté des de fa molts anys una aposta ferma pel desenvolupament de tecnologies pròpies d'electrònica de potència, acumulació d'energia i bateries, i més recentment d'hidrogen. Creiem que aquest acord de col·laboració amb Iberdrola reforça aquesta aposta i contribuirà de manera significativa al compliment dels objectius de descarbonització en el sector de la mobilitat ”, assenyala Iosu Ibarbia, director de Tecnologia del Grup CAF, sobre l'acord a què han arribat totes dues empreses.





EL TREN SERÀ MÉS VERD QUE MAI





Actualment hi ha línies ferroviàries amb trams de difícil electrificació on s'utilitzen trens impulsats per combustibles fòssils. L'objectiu d'aquesta aliança és promoure solucions integrals que permetin reemplaçar aquests trens sense necessitat d'instal·lar catenària ni de fer importants modificacions .





L'objectiu és també desenvolupar la cadena de valor de l'hidrogen renovable amb els estàndards més alts de seguretat, tecnologia i competitivitat en entorns com el sector ferroviari i el transport de persones, ajudant a traccionar empreses locals que desenvolupin la tecnologia i la capacitat productiva per poder impulsar la transformació del sector a Espanya i concórrer al mercat internacional.





A l'abril d'aquest any està previst que comencin les proves del nou tren desenvolupat per CAF a la seva planta de Saragossa en el marc del projecte FCH2RAIL que serà impulsat per l'hidrogen verd subministrat per Iberdrola des de la planta que aquesta darrera té a Barcelona.





Aquest projecte, liderat per CAF, es troba ja en una fase avançada del disseny i la fabricació d'un prototip de tren d'hidrogen que prenent com a base una unitat de rodalies de la sèrie Civia de RENFE, instal·larà en aquesta unitat un nou sistema de generació elèctrica a partir de la hibridació de l'energia provinent de piles d'hidrogen i bateries, integrant-se alhora amb el sistema de tracció ja existent al vehicle, i constituint així un dels primers demostradors ferroviaris de vehicle bimode amb pila d'hidrogen.





LA HIDROGENERA QUE MOURA EL TRANSPORT A BARCELONA





Iberdrola, és líder en el desenvolupament de l'hidrogen verd, ja compta a Espanya amb dues plantes de producció operatives. El subministrament d'Hidrogen verd per a aquest projecte demostratiu es farà des de la nova planta d'Iberdrola a Barcelona que va entrar en operació a principis del 2022.









Aquesta hidrogenera propietat d'IBERDROLA està ubicada a la Zona Franca de Barcelona, propera a l'aeroport de la ciutat i subministra des de gener de 2022 hidrogen verd als autobusos de TMB, sent la primera hidrogenera comercial i renovable a territori nacional. Aquesta planta s'inclou dins de l'estratègia de l'Hidrogen Verd d'Iberdrola, que comprèn altres projectes com l'aliança amb Fertiberia a Puertollano, així com el recentment anunciat Clúster d'Hidrogen Verd Porta d'Europa a Andalusia que engloba més de 80 empreses.”