El TSJC cita la consellera Natàlia Garriga com a investigada per l'1-O

Natàlia Garriga @ep





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga , per prendre-li declaració com a investigada l'1 de març per l'organització de l'1-O.

En una providència consultada per Europa Press, la jutgessa que instrueix la causa ha fixat la citació per a les 9.30 hores d'aquest dimarts.





La jutgessa que el cita és la mateixa que instrueix la causa contra el diputat d'ERC i l'exsecretari general de Vicepresidència i Economia Josep Maria Jové i el també diputat d'ERC i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, també investigats per l'organització de l'1-O.





Al principi, Garriga estava investigada al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que dirigeix una causa contra 29 excàrrecs del Govern pels preparatius del referèndum.





Quan aquest jutjat el va citar, la jutgessa li va oferir no declarar per ser aforada al TSJC --havia pres possessió com a consellera, cosa que li dóna condició d'aforada, durant la investigació--.





Per això, la jutgessa d'Instrucció 13 va enviar el cas de Garriga al TSJC, que fa dues setmanes en va assumir la causa i va decidir agrupar-la amb la de Jové i Salvadó.