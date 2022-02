Els comuns traslladen Aragonès que no donaran suport a ERC a Catalunya si no avala la reforma laboral

Pere Aragonès @ep





Els comuns han traslladat el president del Govern, Pere Aragonès , que li retiraran el seu suport al Parlament si ERC no avala la reforma laboral al Congrés, segons fonts de la formació de Jéssica Albiach .





Així, els comuns han traslladat Aragonès i altres dirigents republicans que abandonaran la seva postura de mà estesa al Parlament si ERC manté el seu rebuig a la reforma laboral, ha detallat aquest dimecres La Vanguardia.





Fonts dels comuns consultades han assenyalat que la interlocució amb ERC és constant i que van traslladar aquesta postura als seus dirigents des de fa dies, davant del debat sobre la reforma impulsada per la vicepresidenta Yolanda Díaz i que el Congrés votarà aquest dijous.





Albiach, la formació del qual va facilitar l'aprovació dels Pressupostos catalans d'aquest any després del rebuig de la CUP, va avisar aquest dimarts que un "no" d'ERC implicaria que el president Aragonès diu als treballadors que han de seguir patint la precarietat que va instal·lar el PP".





Per part d'ERC, la seva secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta , va assegurar dilluns que mantenen el rebuig a la reforma laboral perquè consideren que l'Executiu central no vol negociar-la: "El Govern s'ha enrocat, no vol negociar. Doncs que no comptin amb ERC".