Robles respon al 'No a Guerra' de Podem: "Deixeu-vos d'eslògans i treballem per la pau de veritat"

Margarita Robles @ep





La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha rebutjat aquest dimecres les crítiques rebudes per la resposta a la crisi d' Ucraïna i ha demanat "responsabilitat i sentit d'Estat" al Partit Popular alhora que ha recomanat als seus socis de Podem que "es deixin d'eslògans" amb el ' No a la Guerra '.





Robles ha respost així durant la sessió de control al Govern al Congrés a dues preguntes del PP i ERC sobre l'actuació de les Forces Armades en la situació de tensió amb Rússia. El PP ha reiterat el seu suport a l'Executiu però ha criticat la seva descoordinació i ha demanat la compareixença del president, Pedro Sánchez , al Congrés; mentre que ERC ha exigit l'aval parlamentari per a qualsevol enviament militar i ha recuperat la proclama del 'No a la Guerra'.





" Deixeu - vos d' eslògan i treballarem de veritat per la pau " , ha demanat Robles al diputat d' ERC Gerard Álvarez , a qui ha recordat que actualment hi ha 34 guerres declarades al món i en contra d' elles " està tothom " . Entre ells ha assegurat que també hi ha els militars, que ha reivindicat la seva participació en missions internacionals precisament per "treballar per la pau", posant per això fins i tot en risc la seva vida.





En aquest sentit, la ministra ha explicat que la participació d'Espanya en la crisi d'Ucraïna se circumscriu a la seva presència en operacions de l'OTAN vigents des de fa molts anys, des del 1995 els grups navals i des del 2012 els caces de l'Exèrcit de l'Aire que vigilen l'espai aeri a la frontera amb Rússia.





A més, ha assenyalat que es tracta de missions d'estabilitat i dissuasòries, "en cap cas de caràcter ofensiu" , i ha evitat posar-se a l'escenari d'un conflicte armat a la zona per subratllar la seva aposta pel "diàleg i la diplomàcia".





En el mateix sentit, ha demanat al PP "responsabilitat i sentit d'Estat" sense crear "escenaris alarmistes", ja que ha recordat que totes aquestes missions ja estaven en marxa quan els populars estaven al capdavant del Govern.





PP: "CAOS, DESORGANITZACIÓ I DESCOORDINACIÓ"





"És una crisi molt greu i per això Pablo Casado va anunciar suport perquè Espanya compleixi les seves obligacions amb els països de l'OTAN", ha recordat el diputat del PP Pablo Hispán, que tot i això lamenta haver trobat com a resposta "caos, desorganització i descoordinació" per part del Govern.





Hispán ha acusat l'Executiu d'enviar mitjans a les missions de l'Aliança Atlàntica sense anunci previ alhora que els ministres d'Unides Podem "desempolsaven les pancartes i adhesius del 'No a la Guerra'". "Què més ha de passar perquè vingui Sánchez a aquesta Cambra?", ha preguntat.





Robles ha rebutjat aquestes crítiques insistint en la normalitat de les operacions en què participa Espanya i ha tret pit de l'elecció de Madrid per a la celebració de la propera Cimera de l'OTAN al juny. "Vostès no ho van aconseguir", ha retret als populars.





Per tot això, ha demanat a l'oposició que no creï "escenaris alarmistes" i "amuntegui l'espatlla" per treballar per la pau. "No vinguin a cridar, en moments com aquests cal primer conèixer la realitat, conèixer la posició d'Espanya, conèixer la posició d'Espanya a l'OTAN i segon treballar pel Govern", ha reclamat acusant els populars de fer oposició "amb tot".





"En política exterior hem passat del marxisme al camarot dels germans Marx", ha retret el diputat del PP Hispán, davant del qual Robles ha respost que el PP és qui representa aquesta cabina còmica: "Si parla de desordre, vol que li compti què fan amb la senyora Díaz Ayuso vostès?".