Pau Juvillà anuncia que pateix càncer

El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà , ha anunciat aquest dimecres que pateix càncer , i ha manifestat la seva voluntat de mantenir-se animat i fort: “Visca la vida!”.





"En els darrers 15 anys m'han trobat dos tumors però he tingut 'sort': els dos descobriments van ser de casualitat i es va poder actuar a temps. Fa un mes em van trobar un altre i va començar novament l'angoixa i la urgència a les proves", ha explicat en una sèrie de tuits en què ha cridat a trencar el tabú que considera que hi ha sobre aquesta malaltia.





Juvillà ha assegurat que arran d'això va faltar a algun ple del Parlament ia alguna reunió de la Mesa, però afirma que el context actual de la Mesa –amb el litigi obert per la seva inhabilitació i la notificació de la Junta Electoral Central (JEC) per retirar-li l'escó- requereix d'una disponibilitat immediata, a la qual ara no es "pot comprometre".





“ Em trobo bé i dilluns a la nit la doctora em trucava des de casa seva per informar-me de novetats i convocar-me ahir després de la prova que urgia més. Bones notícies malgrat tot ”, ha afegit.





Finalment, Juvillà ha volgut posar en valor la qualitat de la sanitat pública catalana, que qualifica de “magnífica, amb professionalitat i empatia”, i ha exigit cuidar-la, dotar-la de més recursos i defensar-la.





La CUP va anunciar dilluns que Juvillà patia un important problema de salut pel qual havia de deixar la Mesa però es mantenia com a diputat ras, i dimarts els cupaires van anunciar que proposarien a Carles Riera per substituir-lo a l'òrgan director de la Cambra .