L'ambaixada russa qualifica de "falses" les declaracions de la Casa Blanca sobre les armes químiques

Jen Psaki @ep





L'ambaixador rus a Washington, Anatoly Antonov, ha dit que les declaracions de la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre les armes químiques "són fonamentalment falses" i pretenen "demonitzar Rússia".





En concret, Antonov es refereix a les paraules de Psaki dimarts en una roda de premsa, en la qual va dir que Rússia "té un líder que ha utilitzat armes químiques, que ha envaït diversos països els darrers anys i ha pres mesures agressives en l'escenari mundial molts cops".





"Permeteu-me recordar-vos que els Estats Units continuen sent l'únic país que encara no ha complert amb les obligacions de la Convenció sobre Armes Químiques i no ha eliminat el seu arsenal. La Federació Russa ha destruït per complet l'existència d'aquest tipus d'armes", ha remarcat en un comunicat en el perfil oficial de Facebook de l'ambaixada.





En aquest sentit, ha instat Washington a complir amb les seves obligacions "per alliberar el món dels agents de guerra química". Així mateix, ha considerat que les acusacions d'invasió a altres estats "tampoc no tenen fonament".





"Rússia s'adhereix al principi de 'no interferència' en els afers de països estrangers i segueix estrictament el dret internacional, a diferència dels Estats Units, la història moderna dels quals sembla més una cronologia d'operacions militars arreu del món", ha dit.





Antonov s'ha referit "als experiments sagnants" de "democratització" a Iugoslàvia, Iraq, Líbia, Síria o Afganistan, que només han portat "caos, inestabilitat i pèrdua de vides": "Només són alguns dels països que han viscut l'agressivitat de la política exterior nord-americana".