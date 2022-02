Endesa reforça la xarxa de mitjana tensió de Parets del Vallès amb la creació d'una nova anella elèctrica

Sede de Endesa /@EP





Endesa ha finalitzat recentment unes tasques per reforçar la xarxa de mitjana tensió de Parets del Vallès, al Vallès Oriental, amb l’estesa d’una nova línia subterrània que ha permès la creació d’una nova anella elèctrica al municipi. La Companyia ha estès un nou circuit de 678 metres que millora les connexions entre línies dotant la xarxa d’una major resiliència i capacitat de resposta en cas d’una eventual incidència. Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 140.000 euros per part d’Endesa, millora de manera directa la qualitat del servei de 4.732 clients, i de manera indirecta, la de tot el municipi.





Així, les tasques, que es van iniciar el passat mes d’octubre, han permès crear el que tècnicament es coneix com a anella elèctrica. Aquest sistema possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients), la qual cosa repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó també en el fet que no hi ha interrupció del servei en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa.





A més, la nova línia estes, té una secció més gran, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur. El nou cablejat, transcorre per sota l’avinguda Alfons XIII, el carrer de Sant Miquel i el carrer de Cànoves.





Amb aquest tipus d’actuacions, des de la Companyia es treballa en constant millora i optimització de la xarxa elèctrica del municipi, amb l’objectiu de fer-la més resilient i preparar-la per als usos energètics futurs, tant al municipi de Parets del Vallès com a tota la comarca del Vallès Oriental.