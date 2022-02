Brussel·les manté el gas i la nuclear com a inversions 'verdes' malgrat el rebuig d'experts i Espanya

Central nuclear d'Ascó @ep





La Comissió Europea ha confirmat aquest dimecres que mantindrà l'energia nuclear i gas natural dins de la classificació d'inversions 'verdes' perquè les veu necessàries per a la transició a energies netes, una classificació que manté malgrat el rebuig que va provocar el seu esborrany inicial experts assessors i en països com Espanya.





L'Executiu comunitari assumeix que ni el gas ni l'energia nuclear són energies neutres a nivell climàtic, ni tampoc renovables, però defensa el seu paper com a "activitats de transició" per assolir l'objectiu d'una economia descarbonitzada el 2050, un concepte recollit al segon paràgraf del projecte presentat.





Davant les reserves de la plataforma d'experts que va emetre un informe crític i al rebuig de diversos països, entre ells Espanya, Brussel·les defensa que l'acte delegat adoptat pel Col·legi de Comissaris fixa "estrictes condicions" per al gas i l'energia nuclear, temps que preveu sancions per a les companyies que no compleixin . Tot i això, desoeix les recomanacions dels experts de reduir els nivells d'emissions fixats en 270 grams de CO2/kWh per a plantes de gas fins als 100 grams de CO2/kWh.





A partir d'ara s'obre un període de quatre mesos, prorrogable dos més, després del qual entrarà en vigor llevat que el tombi una majoria simple del Parlament Europeu o una majoria inversa de 20 països que sumin almenys el 65% de la població de la UE. Si bé França i Alemanya donen suport al projecte, Espanya, Àustria, Dinamarca i Luxemburg es posicionen en contra.