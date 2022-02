Kiko Rivera assegura que va pegar la seva germana Isa Pantoja perquè volia tallar-se les venes

Kiko Rivera @ep





Aquest matí ens hem aixecat amb una entrevista que no ens esperàvem de Kiko Rivera a la revista Lecturas parlant de la seva mare, però també de la seva germana. Unes declaracions que no vénen a tomb perquè parla d'un fet que ens ha deixat sorpresos i que molts han qualificat d'innecessàries.





Kiko ha explicat en aquesta revista que un dia li va trucar la seva mare perquè anés a Cantora perquè la seva germana Isa estava ficada i tancada a la cambra de bany amenaçant de tallar-se les venes. Quan va arribar a la finca, li va treure el que tenia a les mans a la seva germana i la cantant va anar directa a pegar-li una coca, però la jove li va dir 'com em donis, et denuncio' i el que li va acabar pegant la coca va ser ell .





Un fet que no coneixíem i que, com dèiem, molts han qualificat a les xarxes socials d'innecessari de comptar... La reacció d'Isa Pantoja no l'hem pogut veure, però el periodista i col·laborador de televisió, Antonio Rossi, ha parlat amb ella aquest matí i ha confessat a 'El programa de Ana Rosa' com es troba la jove.





" Es troba malament, ha trencat a plorar, està desquadrada , tenia exàmens i no sabia si es presentaria, no entén l'atac despietat. És una cosa íntima que ella ja va dir en el passat que pensava demanar al seu germà pel famós àudio, això li dóna armes per seguir per aquesta via i bé... està absolutament destrossada i plorant perquè no esperava que el seu germà l'atacaria d'aquesta manera” han estat les paraules que ha utilitzat el col·laborador.