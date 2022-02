Detingut un pacient per agredir quatre treballadors d'un hospital de Sevilla

Diversos manifestants durant la concentració per la greu agressió patida per treballadors d'Urgències, a l'Hospital Universitari de Valme, el 2 de febrer de 2022 a Sevilla (Andalusia, Espanya). - Joaquin Surer - Europa Press





El pacient que ha agredit quatre professionals de l'Hospital Universitari de Valme, tres vigilants de seguretat i un zelador , ha estat donat d'alta i traslladat a dependències policials, tot esperant la posada a disposició de les autoritats judicials.





Fonts de la Policia Nacional han confirmat que el grup de recerca de la comissaria del Districte Sud s'ha fet càrrec de la investigació d'un succés que ha provocat una concentració de protesta de la plantilla aquest dimecres a les portes de les Urgències, on va acudir agressor per ser atès.





Els quatre professionals agredits han estat atesos per ferides lleus causades per una de les dues armes blanques que portava el pacient detingut, de 32 anys . L'agressor va quedar ingressat per ser tractat de la seva patologia al mateix Valme, on ha estat tot el temps custodiat.





Segons han confirmat fonts de la Policia Nacional i del centre sanitari, els treballadors van ser atacats cap a les 21.45 hores, moment en què la Sala del 091 va rebre una trucada des de l'hospital alertant de la presència d'un home "agressiu" que havia acudit a Urgències per ser atès.





Quan es van personar els agents, l'individu ja havia tret una navalla amb què va apunyalar a l'esquena un dels vigilants de seguretat i agredit els altres dos companys i un zelador del Valme.





Per part seva, els professionals agredits són als seus domicilis, segons ha informat l'Hospital en una nota de premsa, en què confirma, a més, que ha activat el Pla de Prevenció i Atenció d'Agressions. Denunciarà als jutjats el que ha passat.





L'equip directiu i professionals del centre han mostrat el seu "suport" als treballadors afectats, víctimes d'un "episodi desagradable" en l'exercici de la seva tasca, i han condemnat qualsevol tipus de violència, tant física com verbal, dins o fora d'un centre sanitari.





El Pla de Prevenció i Atenció d'agressions per als professionals de sistema sanitari públic andalús va entrar en vigor el 2020 després que fos aprovat pel Consell de Govern i pel SAS i els sindicats que componen la Mesa Sectorial de Sanitat per unanimitat.





Aquest pla d'agressions incorpora com a novetat un programa especial d'acompanyament al professional agredit i un professional amb formació específica que exercirà com a guia en la prevenció d'agressions i actuació davant dʻaquestes.





Aquesta figura del professional guia té l'objectiu d'acompanyar, assessorar en els tràmits i donar suport al treballador que pateix una agressió. El nou pla habilitarà també canals àgils i ràpids perquè la persona que pateix una agressió ja sigui verbal o física, no estigui sola moments després de ser agredida.





A més, es facilitarà atenció psicològica durant el temps que sigui necessari i es realitzaran accions de comunicació dirigides a conscienciar els pacients i usuaris amb campanyes informatives explicant com funciona el sistema sanitari andalús i què pot fer un professional o no.