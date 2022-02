Mor als 82 anys Bob Wall, la llegenda de les arts marcials que va combatre contra Bruce Lee i Chuck Norris

Captura de pantalla de Bob Wall a un documental @ep





Bob Wall , el carismàtic expert en arts marcials, actor i especialista que va lluitar contra Bruce Lee a 'El furor del drac', 'Operació Drac' i 'Joc amb la mort', ha mort. Tenia 82 anys. Wall va morir diumenge a Los Angeles, va anunciar la seva família en un comunicat recollit per The Hollywood Reporter . No han revelat la causa de la mort.





“ Va ser un pilar de fortalesa i inspiració per a tots els que el van conèixer, i el seu esperit radiant i el seu llegat mai no seran oblidats ”, van escriure. “Era un artista marcial brillant, una font inesgotable de bromes, un orador talentós i un home apassionat l'amor i el suport incondicionals del qual eren incomparables”.





Wall, cinturó negre de novè grau, va entrenar durant anys al costat del seu bon amic Chuck Norris ; es van conèixer a mitjan dècada de 1960 i eren socis comercials en una cadena d'estudis de karate. Van compartir pantalla en Codi de Silenci (1985), Invasion USA (1985), El temple de l'or (1986), L'heroi i el terror (1988), Junts per vèncer (1992) i en episodis de Walker.





LA SEVA VIDA





Nascut el 22 d'agost de 1939 a San José, Califòrnia, Wall va dir que el seu pare, Ray, era alcohòlic. “Em copejava sovint, no em donava amor, però les terribles pallisses em van endurir i sé que definitivament no seria jo sense les seves pallisses”, va escriure al seu lloc web el 2016.





Se'n va anar de casa als 13, però va tornar tres anys després i “va copejar [al seu pare] molt fort; mai no va abusar de ningú a la família després d'això”, li va dir a l'especialista Bruce Willow en una entrevista de podcast del 2020 .





Wall va començar a lluitar a l'escola secundària , va assistir a San Jose State amb una beca i es va mudar a Los Angeles, on va entrenar amb Al Thomas, Gordon Doversola, Gene LeBell, Joe Lewis, Norris i Machado Brothers.





Lee, que va morir el 1973 als 32 anys, va fer només cinc pel·lícules després del 1968, i Wall va estar en tres. Va dir que li van pagar 75 dòlars a la setmana per El furor del drac i 500 dòlars a la setmana per Operación Dragón. “No són els diners. Li vaig dir a la meva dona: 'Estimo aquest noi'”, va dir sobre Lee.

.