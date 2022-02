El Gremi d'Hotels adverteix que Barcelona no està entre les ciutats 'top' per les negatives de Colau

El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, i el director general, Manel Casals /@EP







El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha insistit al Govern de la ciutat que no s'ha de negar davant de projectes com l'Hermitage, l'ampliació de l'Aeroport del Prat, i la instal·lació dels hotels Four Seasons i Hyatt: "No podem continuar dient que no".

En una roda de premsa aquest dimecres a Barcelona juntament amb el director general del Gremi, Manel Casals, Clos ha defensat la necessitat d'“agafar totes les oportunitats” que arriben a la ciutat.





Ha assegurat que amb la instal·lació del Four Seasons a Madrid, aquesta ciutat ha guanyat "un nivell de client que abans no venia" i ha creat una línia de circulació de viatgers internacionals nova, i ha lamentat que Barcelona finalment no l'acollís.





"És moment de començar a plantejar-s'ho seriosament i ser més rigorosos amb el que volem a la nostra ciutat i el que necessitem", ha insistit, i ha afirmat que Barcelona ha deixat d'estar al Top 10 de ciutats europees, rànquing al qual serà difícil tornar, ha dit textualment.





Ha defensat que Barcelona s'ha d'ordenar, ja que "no és tan neta com hauria de fer", i crear noves activitats, que incloguin la creació de museus o exposicions, perquè el turisme internacional tingui un nou incentiu per visitar-la.





Preguntat per la situació de la capital catalana en comparació amb Madrid, ha assegurat que “Barcelona té una arquitectura que Madrid no té, una platja” i la Sagrada Família, a més d'una societat civil molt potent, en les seves paraules.





PISOS TURÍSTICS



Pel que fa a l'aprovació al desembre del nou pla d'allotjaments turístics (Peuat), Clos ha assegurat que es van modificar "les coses que eren lògiques, encara que algunes es van quedar al tinter".





Ha remarcat que el Gremi havia presentat un total de 120 plets perquè es rectifiqués el Peuat, que finalment va mantenir la prohibició de llogar habitacions turístiques per períodes de 31 dies o menys, que si no "hagués estat un desastre per a la ciutat".





El Gremi havia demanat poder modificar la limitació de creixement i obtenir la possibilitat de créixer en moments i edificis determinats, com per exemple aquelles edificacions singulars que “no podran ser mai pisos ni oficines, però sí petits hotels de 15 o 20 habitacions, de cinc estrelles”.