La futbolista Alexia Putellas nominada als Laureus 2022

Alexia Putellas jugadora del FC Barcelona/@FCBarcelona





Alexia Putellas, futbolista espanyola del FC Barcelona, guanyadora de la Pilota d'Or i el premi The Best de la FIFA, és una de les sis nominades als premis Laureus 2022 com a Esportista femenina.





Putellas Segura juga com a davantera i centrecampista al Futbol Club Barcelona de la Primera Divisió d'Espanya. També és internacional amb la selecció absoluta d'Espanya des del 2013.





El 2021 va ser guardonada amb la Pilota d'Or a la millor jugadora del món i el 17 de gener del 2022, va ser guardonada amb el Premi The Best FIFA de 2021, sent la segona futbolista a aconseguir-ho, després de la nord-americana Megan Rapinoe, l'any 2019, quan van aconseguir tots dos guardons.





Formada a les categories inferiors del CE Sabadell i del RCD Espanyol, forma part del Futbol Club Barcelona des del 2012. En el seu pas per l'equip blaugrana ha guanyat cinc campionats de lliga, sis copes de la Reina i una Lliga de Campions Femenina de la UEFA . A la temporada 2020-21 va tenir un paper destacat en aconseguir el triplet continental per primera vegada a la seva carrera, i ha estat reconeguda tant amb la Pilota d'Or Femení com amb el Premi UEFA a la Millor Jugadora a Europa de 2021.





A nivell internacional, ha guanyat amb Espanya dos campionats europeus Sub-17 (2010 i 2011) i forma part de la selecció absoluta des del 2013. Amb l'equip nacional ha disputat les Copes Mundials del Canadà 2015 i França 2019, així com l'Eurocopa Femenina 2017. El 2021 es va convertir en la jugadora amb més internacionalitats en superar els 90 partits de Marta Torrejón.





Dins del futbol espanyol, Putellas és la primera dona que ha guanyat la Pilota d'Or i la segona persona espanyola a aconseguir-ho després de Luis Suárez Miramontes a l'edició del 1960.









Les altres sis nominades són:









Ashleigh Barty (AUS) Tennis









Allyson Felix (USA) Atletisme





Katie Ledecky (USA) Natació





Emma McKeon (AUS) Natació













Elaine Thompson-Herah (JAM) Atletisme.