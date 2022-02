Aragonès iniciarà les reunions amb els independentistes aquest dijous després del "plantón" de la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès /@EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat que la CUP hagi suspès la reunió que tenien previst aquest dimecres per iniciar la ronda de contactes amb els partits i entitats independentistes, i ha anunciat que finalment començarà aquesta ronda aquest dijous amb Junts i ERC.





Ho ha dit en un comunicat de Presidència de la Generalitat, després que la CUP hagi suspès la reunió que tenien prevista en protesta per la detenció de quatre activistes pel dret a l'habitatge.





Després de la suspensió d'aquesta trobada, Aragonès començarà la ronda de contactes aquest dijous a les 12.00 hores amb Junts i seguirà a les 16.00 amb ERC, de manera que previsiblement divendres es veurà amb l'ANC i Òmnium, si bé encara cal veure si fixen una altra data per a la trobada amb la CUP.





Aragonès ha remarcat "la importància de reforçar la unitat independentista" i de treballar sobre com avançar en la resolució del conflicte català, i per això ha fet aquesta ronda de reunions coincidint amb l'aniversari de les eleccions del 14 de febrer on l'independentisme va ampliar la majoria absoluta.





El president català ha criticat que "la repressió contra l'independentisme segueix molt vigent", com es demostra en la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, i ha afirmat que aquest és un dels temes que estaran sobre la taula en aquesta ronda de trobades.





A més, ha reivindicat que el Govern està compromès amb el dret a l'habitatge i que és una prioritat a la legislatura: "També en la lluita contra les desigualtats i pels drets de la ciutadania . En aquest sentit, volem posar en valor el treball i la coordinació que s'està fent en aquests àmbits amb les forces que van facilitar la investidura".