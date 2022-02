486 residències catalanes presenten casos actius de Covid

Segons dades de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, 2.857 residents són casos confirmats de Covid-19, el 4,8% del total/@EP







Un total de 486 centres residencials de serveis socials catalans presenten aquest dimecres algun cas actiu de coronavirus entre els residents, 101 menys que al recompte setmanal anterior: 391 residències de gent gran, 48 centres de persones amb discapacitat, deu centres de salut mental i 37 més d'altres recursos residencials, com ara centres d'infància i de persones en risc d'exclusió.





La darrera setmana --del 23 al 29 de gener--, s'han registrat 73 defuncions entre residents i hi ha hagut 189 persones ingressades a l'hospital.





Entre els professionals, 1.608 han donat positiu els últims 14 dies, un 3,4% del total, i nou persones estan ingressades a l'hospital, dues a l'UCI.





Per tipologia de centre, a les residències de gent gran hi ha 2.601 casos actius, el 5,3% dels residents, a 391 residències, i 1.278 professionals afectats, el 3,4% del total; a centres per a discapacitats, hi ha 134 casos actius entre els residents, i 274 professionals afectats, el 3,7% del total; i hi ha 39 casos actius als residents dels centres de salut mental i 16 professionals afectats.





VACUNACIÓ



El 97,6% de les persones que viuen a centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, el 97% tenen la pauta completa, i el 95,6% dels residents a centres de gent gran han rebut la dosi de reforç.





Entre els treballadors, el 92,6% ha rebut la primera dosi i el 92,3% la pauta completa.

La darrera setmana, del 23 al 29 de gener, s'han realitzat 27.034 proves PCR i 10.839 tests d'antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya, amb un 11,67% de resultats positius, i als professionals 9.162 PCR i 13.553 tests d'antígens, amb un 5,8% positius.





A data de 31 de gener, del total de 1.024 residències de gent gran, 274 (26,75%) estan en color vermell amb casos actius, aparició de nous casos i brot en investigació; 417 (40,72%) a taronja, amb casos positius però el brot està controlat, i 333 (32,51%) a verd, sense casos.