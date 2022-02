La irrupció de les finances amb la tecnologia guanya terreny al finançament "clàssic" bancari

Exemple de Fintech /@EP





L' Institut d'Estudis Financers (IEF) amb la col·laboració de la consultoria financera Altria Corpo ha presentat els resultats del segon Baròmetre empresarial de Fintech i Finançament alternatiu. L'estudi destaca l'opinió positiva dels enquestats sobre el fons Next Generation EU, que el 71% de les empreses coneixen el finançament alternatiu, però que tan sols el 39% de les empreses coneixen el fintech.





En relació amb el moment actual, l'economista i el director general de l'IEF, Josep Soler, ha comentat que “davant de la situació inflacionista que estem vivint, la importància del finançament alternatiu anirà creixent vinculada a un potencial augment dels tipus d'interès. Aquesta situació s'arribarà a produir si el Banc Central Europeu (BCE) aposta per l'alça del cost dels diners, cosa que provocaria un encariment i una reducció del crèdit bancari”.





El finançament alternatiu té uns avantatges respecte al finançament bancari tradicional. Entre aquests beneficis destaca la flexibilitat en els terminis i en les condicions, de vegades, unes garanties menors exigides i, per sobre de tot, la diversificació que aconsegueixen les empreses en les seves fonts de finançament més enllà de les bancàries.





Vinculat a això, cal destacar el venciment de les mancances dels crèdits ICO que arribaran aquests propers mesos, entre març i juliol, i on les empreses hauran de fer front a la devolució d'aquests crèdits, malgrat que en molts casos no els podran assumir. Això, unit a la renovació de les línies de crèdit ICO que venceran el 2023, fa que s'obri una finestra d'oportunitat perquè tant el finançament alternatiu com el fintech guanyin terreny al finançament bancari en els propers dos anys.





GAIREBÉ LA MEITAT DE LES EMPRESES HAN UTILITZAT FINANÇAMENT ALTERNATIU





Pel que fa al finançament alternatiu, l'enquesta indica que el 47% de les empreses l'han fet servir alguna vegada. En aquest sentit, el factoring, el rènting i el lísing són els més usats per les empreses amb un 39%. D'altra banda, només el 23% de les empreses han utilitzat proveïdors de fintech i la bestreta de factures és la més utilitzada amb un 11% del total d'empreses enquestades.





A més, les empreses consideren que l'accés al finançament bancari durant el 2021 ha estat més complicat que durant el 2022, una opinió que contrasta amb la de la majoria dels bancs, que consideren que l'accés als crèdits ha estat en un nivell similar. Això indica una forta discrepància de percepció entre les entitats bancàries i les empreses en relació amb el finançament bancari.





MÉS INTERESSOS I MENYS CRÈDITS





Les expectatives al voltant de la concessió de crèdits són molt diferents entre els proveïdors de finançament alternatiu i les entitats bancàries. La majoria de bancs asseguren que pujaran els interessos i que podrien donar menys crèdits. La perspectiva del finançament alternatiu és molt diferent, ja que consideren que els interessos es mantindran igual que durant el darrer any i que es podrien concedir més crèdits.





De cara al 2022, el 77% de les empreses hauran de buscar nou finançament i les condicions dels bancs i del finançament alternatiu seran clau. En aquest sentit, el 70% de les empreses creuen que serà més difícil poder accedir al finançament bancari. D'altra banda, el 57% de les empreses han respost que no descarten buscar finançament alternatiu durant el 2022, una pujada notable des del 34% que es va registrar al 1r baròmetre empresarial de l'any passat.





Eloi Noya, director general d'Altria Corpo, ha destacat que “l'enduriment per accedir al finançament bancari, sens dubte, pot beneficiar el finançament alternatiu”. A més, les dades d'aquest segon baròmetre indiquen que “les empreses semblen estar més conscienciades i conèixer les opcions alternatives i la diversificació de riscos que proporcionen”.





Un últim punt a destacar és que, malgrat tot, el finançament alternatiu no creix al nivell que la Unió Europea tenia previst amb la Capital Markets Union (CMU), que pretén reequilibrar el pes dels fons de finançament a Europa. Una de les claus per entendre aquest menor nivell de creixement està, segons els enquestats, d'una banda, en la manca de coneixement del finançament alternatiu per part de les pimes i, de l'altra, per la forta competència que existeix del sistema bancari.